Tử vong vì đâm vào... đống lúa

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20 giờ tối 19/5, khi anh Phan Sỹ Tuấn (SN 1984, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe mô tô mang BKS 37N8 - 3458 trên đường 12/9, đoạn gần ngã tư Cầu Mưng thì bất ngờ đâm vào đống lúa người dân để bên đường, ngã văng xuống đường và bị thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng CSGT công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường và đưa anh Tuấn đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi đưa thi thể anh Tuấn về nhà để tiến hành khâm liệm, gia đình phát hiện trên cơ thể anh có nhiều vết bầm lớn, trên sườn trái có 2 vết bầm như bị tác động bởi vật cứng. Nghi ngờ có chuyện khuất tất, ông Phan Sỹ Lượng (bố anh Tuấn) đã yêu cầu Cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Ngay sáng 20/5, pháp y và VKS nhân dân tỉnh Nghệ An đã có mặt tại nhà anh Tuấn để tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên phía gia đình anh Tuấn không đồng ý mổ tử thi mà yêu cầu lực lượng CSGT trực tối 19/5 đến để đối chất làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Tuấn. Trưa 20/5, đoàn công tác Công an huyện Hưng Nguyên do thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng CA huyện dẫn đầu đã đến làm việc với gia đình.

Sau khi được CA giải thích và làm sáng tỏ những nghi ngờ, gia đình ông Lượng đã đồng ý với giải thích về nguyên nhân cái chết của con mình.



Trong những ngày mùa, nhiều nông dân vẫn biến đường thành sân phơi gây nên nhiều vụ tai nạn đau lòng.



Theo Quang Anh - Hoàng Anh (Dân trí)