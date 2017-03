Tự ý bẻ khóa chiếm nhà người khác

Tháng 10- 2006, bà Nhâm có mua một thửa đất tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đây là thửa đất của vợ chồng bà C. Do họ mắc nợ bà Nhâm nên bà Nhâm đã bù thêm tiền để lấy đất. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng, bà Nhâm đã xin phép xây dựng bốn căn nhà khác nhau. Ba căn đã có người mua và thuê, riêng căn còn lại đang hoàn thiện nội thất. Sau khi khóa cửa nhà này, bà Nhâm đã giao chìa khóa nhờ người hàng xóm trông coi giùm.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 26-9, bất ngờ bà T. (ngụ huyện Nhà Bè) cùng bốn người khác tới căn nhà trên dùng búa, xà beng và kìm phá khóa cửa, chuyển đồ đạc vào ở. Người hàng xóm được bà Nhâm nhờ trông nhà cho biết: “Tối đó, tôi và nhiều người trong xóm nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Tưởng người thuê nhà bà Nhâm mới chuyển đến, tôi qua hỏi thì có một phụ nữ cho biết “đến lấy lại nhà”. Mấy hôm sau, họ tự ý xây rào sắt và lắp mái hiên di động. Nhiều người lạ đã đến đây ở suốt cả ngày...”.

Ngay khi biết tin, bà Nhâm đã xuống tận nơi, đưa giấy tờ nhà và yêu cầu bà T. ra khỏi nhà nhưng bà T. không đồng ý. Tổ dân phố, Công an thị trấn Nhà Bè đã xuống tận nơi lập biên bản và nhiều lần yêu cầu bà T. đến làm việc nhưng bà không chấp hành. Hiện vụ việc đã được chuyển lên công an huyện.

Bà Nhâm khẳng định không hề có quan hệ gì với bà T. Bà chỉ biết bà T. là vợ của một người có làm ăn với vợ chồng bà C. Vậy tại sao bà T. lại tự ý vào nhà của bà Nhâm?

Theo các tài liệu chúng tôi nắm được thì trước đây vợ chồng bà C. đã thỏa thuận miệng bán đất cho chồng bà T. Tuy nhiên, ông này chưa giao tiền. Hai bên đã thống nhất chồng bà T. sẽ bỏ tiền ra xây nhà rồi để lại cho vợ chồng bà C. một căn để trừ vào tiền đất đã mua. Sau đó, do chồng bà T. không có tiền xây nhà nên vợ chồng bà C. đã thế chấp thửa đất cho bà Nhâm để lấy tiền đưa cho chồng bà T. Thế rồi khi đang xây dựng dở dang thì chồng bà T. bị tạm giam, việc xây dựng dừng lại. Sau đó, chồng bà T. đã chấp thuận cho vợ chồng bà C. bán thửa đất trên để trả nợ cho bà Nhâm. Lúc đầu, vì có quyết định ngăn chặn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nên việc chuyển nhượng đất giữa vợ chồng bà C. với bà Nhâm đã bị tạm ngưng. Nhưng sau đó, cơ quan này đã ra quyết định giải tỏa. Chính vì thế, bà Nhâm mới có thể hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng đất.

Sáng 9-10, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Đỗ Văn Ước, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhà Bè, cho biết: “Do mời nhiều lần mà bà T. vẫn không đến nên sắp tới chúng tôi sẽ áp giải đối tượng đến công an huyện để làm việc. Chúng tôi sẽ kiểm tra giấy tờ của bà T., xác định bà T. có giấy tờ nhà hợp pháp hay không... Đúng là theo giấy tờ chuyển nhượng thì bà Nhâm là chủ sở hữu, sử dụng nhà đất trên nên theo đó bà T. đã có hành vi xâm phạm chỗ ở hợp pháp của công dân. Nhưng đằng sau vụ việc này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Cơ quan điều tra đang xác minh để có hướng xử lý cụ thể”.