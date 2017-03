Tự ý bốc mộ của người khác

Vụ việc xảy ra đã hơn 10 tháng nhưng không cơ quan nào giải quyết.

Sáng 25-2-2010, bà Trần Thị Lệ Hoa (thôn Tiên Hội, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn) tự xưng là con ông Tăng đã đến nơi có mộ phần để bốc mộ đem về quê. Phát hiện sự việc, UBND xã đã tạm giữ bà Hoa nhưng hài cốt của ông Tăng thì bị chiếc xe che biển số chở đi khỏi hiện trường. Lúc đó, con của ông Tăng cũng khiếu nại phần mộ mà bà Hoa di dời là của cha mình. Trước tình huống này, UBND xã đã lập biên bản để trình lên huyện xử lý. Đồng thời, xã buộc bà Hoa có trách nhiệm chôn cất và nhang khói cho phần mộ đã nêu trên cho đến khi xác định rõ thân nhân hài cốt.

Theo bà Điển thì chồng bà mất và được chôn cất từ năm 1953. Sau giải phóng, bà được chính quyền địa phương cho phép xây dựng và lập mộ bia cho ông. Hằng năm, gia đình bà đều đến thăm viếng, cúng kiếng, tu bổ mộ bia. Nội dung trình bày này của bà Điển được những hộ dân sống gần ngôi mộ xác nhận là đúng sự thật. Từ đó, UBND xã khẳng định bà Hoa đã có sự nhầm lẫn trong việc xác định mộ của người thân và có tờ trình đề nghị UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Điển. Xã cũng có công văn đề nghị UBND xã, huyện nơi bà Hoa cư trú có biện pháp giáo dục, xử lý bà Hoa về việc bốc và di dời mộ trái phép.

Tháng 9-2010, gia đình bà Điển nộp đơn yêu cầu Công an huyện Phù Mỹ khởi tố bà Hoa về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt. Tuy nhiên, công an huyện cho rằng đó là tranh chấp mồ mả và không có dấu hiệu tội phạm. VKSND huyện Phù Mỹ đã hướng dẫn hai bên khởi kiện ra tòa án để xác định phần mộ bị bốc là của gia đình nào theo Điều 629 Bộ luật Dân sự. Bà Điển không đồng ý với cách xử lý này vì đây là điều luật được áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả, không phù hợp với nội dung tranh chấp về mồ mả giữa hai bên.

KIM PHỤNG