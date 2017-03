Tự ý cơi nới căn hộ ở chung cư Ehome 1

Sau khi xảy ra sự việc, ban quản trị (BQT) chung cư họp yêu cầu ban quản lý xử lý vi phạm này, báo với chính quyền hỗ trợ, yêu cầu chủ hộ B112 khắc phục sai phạm, trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, chủ hộ này không thực hiện.

Theo trưởng BQT chung cư, việc xây dựng, cơi nới của chủ căn hộ B112 dễ dẫn đến việc một người làm được thì hộ khác làm theo. Như vậy sau một thời gian, chung cư sẽ trở thành tổ chim, tổ cò như tình trạng chung của nhiều chung cư trước đây. Ông này còn cho biết thêm việc đập tường để cơi nới sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chung của tòa nhà, làm thay đổi thiết kế xây dựng mặt tiền của chung cư.

Trong qua trình giải quyết, ông Hoàng Ngọc Khản, tổ phó dân phố, cũng là một thành viên trong BQT bị chủ căn hộ B112 kéo vào trong nhà khóa cửa lại và bắt viết giấy nói không ký trong thông báo của BQT và bắt điểm chỉ. Sau khi sự việc xảy ra, BQT đã có đơn gửi lên UBND phường cũng như công an yêu cầu xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo vụ việc.



Hiện trạng cơi nới của chủ căn hộ B112 chung cư Ehom 1 phường Phước Long B, quận 9. Ảnh: MQ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, đại diện UBND phường Tăng Nhơn Phú B cho biết khi sửa chữa, cơi nới chủ căn hộ không hề thông báo hay xin phép tại UBND phường. Khi nhận được phản ánh của người dân, UBND đã mời chủ hộ lên làm việc nhưng chủ hộ không đến như thư mời. Sắp tới, UBND phường sẽ tiếp tục mời chủ hộ lên để yêu cầu trả lại nguyên trạng.

Cũng theo vị đại diện này, hiện nay UBND phường chưa thể lập biên bản vì chưa xác định được hiện trạng việc cơi nới như thế nào. Sắp tới nếu mời lần thứ hai hộ này không lên, phường sẽ tiến hành thông báo và xuống tận nhà để làm việc vào ban đêm. Sau khi yêu cầu tự khắc phục mà chủ hộ không tuân thủ, UBND phường sẽ ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần cơi nới trái phép.

Liên quan đến việc một hộ dân bị chủ căn hộ B112 kéo vào trong nhà nhốt, Công an phường Phước Long B cho biết hiện công an đã nắm vụ việc. Công an phường đang tiến hành xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau.