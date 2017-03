Tự ý đến nhà người khác dựng hàng rào

Nhưng kể từ ngày ông dọn về nhà này thì chiều nào bà N. (ở bên cạnh) cũng qua gây sự, cản trở công việc kinh doanh của ông. Nghiêm trọng hơn, sáng 26-3, bà N. đã cho người đến nhà ông Hoan giăng kẽm gai dài 20 m trong căn phòng rộng khoảng 80 m2 dùng để giữ xe của khách hàng, gây khó khăn cho cuộc sống của gia đình ông.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Hoan than thở: “Gia đình tôi mới chân ướt chân ráo về đây nên không hề làm mất lòng ai. Ngay sau khi bị dựng hàng rào, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý xong. Tự tháo dỡ hàng rào thì tôi ngại có việc không hay khác xảy ra, mà để vậy thì tôi không thể làm ăn gì được”.

Được biết, toàn bộ khu đất (trong đó có căn nhà của ông Hoan) vốn thuộc quyền sử dụng của gia tộc bà N., sau đó được phân lô bán cho nhiều người. Trước đây, bà N. có tranh chấp với người bán nhà cho ông Hoan (chủ trước của căn nhà trên)...

Ông Lương Văn Phương, Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, cho biết: “Công an phường đã làm việc với hai bên để lập hồ sơ ban đầu và cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an quận 12 xử lý. Ngoài ra, chúng tôi đã hướng dẫn ông Hoan nộp đơn đến tư pháp phường để được hòa giải”.

Ông Đào Bá Trình, cán bộ tư pháp phường Đông Hưng Thuận, cũng cho biết: Ngày 27-5, phường đã mời hai bên đến trụ sở nhưng bà N. không đến. Tới đây, phường sẽ tiếp tục gửi thư mời và nếu sau ba lần mời mà bà N. vẫn không đến thì phường sẽ lập biên bản hòa giải không thành và ông Hoan có thể nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Theo chúng tôi, bà N. đã có hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Đề nghị Công an quận 12 sớm xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc để đảm bảo quyền sở hữu nhà hợp pháp của ông Hoan.