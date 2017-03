Tức người làm công, phá cây của chủ

Sáng 4/7, ông Lê Bá Đính, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thăm vườn cây cao su của mình ở thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thì tá hỏa, phát hiện cây cao su gần 6 năm tuổi sắp đến thời kỳ cho khai thác, đã bị chặt phá hàng loạt. Ông Đính đến Công an xã Cam Tuyền trình báo sự việc.

Nhận báo cáo từ cơ sở, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Cam Lộ, do đồng chí Đại úy Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo, đã lập tức đến hiện trường. Từ dấu vết hiện trường và một vài thông tin chắp nối do người dân cung cấp, Công an Cam Lộ đã nhanh chóng lần ra đầu mối quan trọng của vụ án.

Một tổ điều tra được cử đến xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) để tìm mời ông Phạm Ngọc Hiền (60 tuổi), quê phường Đông Thanh, TP Đông Hà, là người làm công cho một chủ trang trại trồng cây cao su ở Tân Lập, về trụ sở cơ quan Công an huyện làm việc.

Sau nhiều giờ bị đấu trí... Phạm Ngọc Hiền đã khai nhận toàn bộ việc làm xấu xa của mình. Chiều 3/7/2010, Hiền thấy lán trại của ông Lê Bá Đính vắng người, đã nảy sinh ý định trả thù người làm công cho trang trại này. Sẵn mang theo rựa, Hiền lẻn ra chỗ có những hàng cây cao su to tốt nhất, đốn hạ. Sau chặt phá, Hiền tạo chứng cứ giả để lẩn tránh hành vi của mình. Hiền trở về lán trại nơi mình ở, cất giấu cây rựa ở đó rồi ra Vĩnh Lâm thăm người vợ hờ...

Sáng 6/7/2010, Phạm Ngọc Hiền đã thống kê số cây bị Hiền chặt là 66 cây. Theo định giá tài sản của Phòng Tài chính - Vật giá huyện Cam Lộ, tổng thiệt hại từ số cây cao su bị chặt phá là 46.200.000 đồng. Công an huyện Cam Lộ đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Hiền về tội "Phá hoại tài sản công dân", đồng thời tạm giam bị can.





Theo Phan Thanh Bình (CAND)