Tục rải vàng mã: Kiên trì sẽ bỏ được

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM): Bộ VH-TT&DL diễn dịch sai nghị định của Chính phủ Khoản 4 Điều 4 Nghị định 105/2012 của Chính phủ (về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức) quy định rõ: “Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng”. Lẽ ra khi muốn hướng dẫn thực hiện nội dung này (nói theo cách của Bộ VH-TT&DL là làm rõ một số nội dung của nghị định), Bộ phải ban hành thông tư thì Bộ chỉ ra văn bản dạng công văn. Đã vậy Bộ còn tự ý diễn dịch từ “không rắc” hiểu theo nghĩa bị cấm đoán, không được phép làm chệch sang nghĩa khác bằng các từ “hạn chế”, “khuyến khích”. (Nguyên văn trong Văn bản 242/2013 của Bộ VH-TT&DL là “trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã, nhằm mục đích chống lãng phí và không gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông”.) Đối chiếu theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Văn bản 242 không bảo đảm tính hợp pháp về hình thức lẫn về nội dung mà cụ thể là làm trái văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Với các vi phạm này, Văn bản 242 phải bị xử lý theo các cách: đình chỉ việc thi hành; bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi/bổ sung. Nếu Bộ VH-TT&DL không tự sửa sai thì đề nghị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sớm vào cuộc để chấm dứt cách làm luật tùy tiện không thể chấp nhận được dù bất cứ lý do gì.