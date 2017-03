Tụm năm, tụm bảy say máu đỏ đen

Họ đã nói Đã phạt hành chính nhiều con bạc Công an huyện đã có kế hoạch trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội trước và sau tết, trong đó có nạn cờ bạc. Đối với những nơi thường tổ chức các sòng bạc quy mô thì công an huyện đưa vào danh sách theo dõi và triệt phá. Đối với những sòng tự phát nhỏ lẻ thì công an huyện đã chỉ đạo cho công an các xã chịu trách nhiệm xử lý. Tết vừa qua, công an huyện đã xử lý hành chính nhiều trường hợp đánh bạc và chưa có vụ việc nào phải xử lý hình sự. Mới đây công an huyện đã chỉ đạo công an các xã phải tích cực phát hiện, xử lý các sòng bạc vẫn còn hoạt động sau tết. Ông LÂM VĂN MINH, Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn