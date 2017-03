Tung ảnh lên mạng để bêu xấu người khác

Hơn nửa tháng nay, điện thoại di động của chị L.C (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) liên tục nhận những tin nhắn có nội dung chửi bới, đe dọa hành hung chị và người thân, tung những hình ảnh riêng tư của chị lên mạng… Phần lớn những tin nhắn này đều xuất phát từ số máy 0903… của anh L.M.H (phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM) - bạn trai cũ của chị C. Ngoài ra, còn có vài số máy lạ khác cũng nhắn tin dọa giết chị và người thân.

Bôi nhọ danh dự của hai mẹ con

Theo chị C., trước đó chị có quen biết rồi quan hệ tình cảm với anh H. từ năm 2004. Gần đây, khi biết anh H. đã có gia đình, chị C. đề nghị chia tay nhưng anh H. không đồng ý nên mới nhắn tin đe dọa. Phía anh H. thì cho rằng do anh không đáp ứng yêu cầu bồi thường tuổi thanh xuân bị mất của chị C. nên chị đã uy hiếp anh. Từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Lo sợ trước những lời dọa nạt và đời tư bị bôi nhọ, chị C. đã gửi đơn cầu cứu đến Công an phường 13, quận Phú Nhuận. Cơ quan này đã làm việc với anh H. và anh này cũng hứa hẹn sẽ không làm những chuyện không hay như vậy nữa.

Ấy thế, mấy ngày gần đây điện thoại của chị C. và mẹ lại liên tục nhận được những cuộc gọi và nhắn tin với nội dung đe dọa ngày càng nặng ký hơn từ anh H. cùng nhiều số máy lạ. Hy hữu hơn, họ cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại cợt nhả từ những người đàn ông không quen biết. Các số này đều hỏi hai mẹ con về thời gian, địa điểm, giá cả của… mỗi lần đi khách (!?).

Hình ảnh, tên tuổi và số điện thoại của mẹ con chị đã bị đưa lên mạng trái với ý muốn của họ (trên). Một trong nhiều tin nhắn của anh H. “Muốn mang nhục tao sẽ cho mang nhục luôn. Để xem nhìn mặt với xã hội được không?” (dưới). Ảnh: MINH HIẾU chụp lại

Hết sức ngạc nhiên, gia đình chị C. cố gắng tìm hiểu vụ việc có dấu hiệu bất thường này. Và rồi chị C. cùng gia đình rụng rời tay chân khi thấy hình ảnh, tên, tuổi cùng số điện thoại của hai mẹ con chị đang… nằm chình ình trên mạng với nội dung “tìm bạn trai trên 30 tuổi để quan hệ tình dục”.

Chị C. khẳng định bức ảnh bị đăng trên mạng chỉ có chị và anh H. có vì đó là ảnh chị tặng riêng anh khi quan hệ của hai người còn mặn nồng. “Tôi tin rằng anh H. là thủ phạm của mọi việc. Nếu anh H. không dừng ngay, tôi sẽ khởi kiện để nhờ tòa án giải quyết” - chị C. nói.

Phải có trách nhiệm bồi thường

Khoản 2 Điều 31 Bộ luật Dân sự quy định: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý hoặc thân nhân của người đó đồng ý nếu người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều luật này cũng nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó.

Căn cứ vào quy định này, luật sư Trần Công Ly Tao lưu ý: Hình ảnh cá nhân là quyền của mỗi người, pháp luật không chấp nhận hành vi đưa hình ảnh của người khác lên mạng mà không được người đó đồng ý. Ngay cả khi việc đưa hình ảnh đó không có thiệt hại, thậm chí còn làm lợi cho người có hình ảnh đó thì cũng bị coi là vi phạm, huống gì ở đây đã làm thiệt hại đến người khác. Nên nhớ danh dự, nhân phẩm con người là những giá trị nhân thân được pháp luật bảo vệ, không ai được phép xâm phạm. “Nếu việc sử dụng không xin phép gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho người trong ảnh thì họ có quyền yêu cầu được bồi thường” - luật sư Ly Tao khẳng định.

Xem xét vấn đề ở khía cạnh khác, luật sư Nguyễn Thế Thông nêu ý kiến: Hành vi của các đối tượng đã xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, tức có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự. Do vậy, rất cần các cơ quan pháp luật xem xét để xử lý nghiêm.

Trung tá ĐỖ QUỐC BẢO, Phó Trưởng Công an phường 13, quận Phú Nhuận: Sẽ tính việc xử lý Sau khi nhận được đơn của chị C., chúng tôi đã mời ông H. đến làm việc vào ngày 4-10 vừa qua. Không thừa nhận mình là thủ phạm tung ảnh chị C. lên mạng, ông H. chỉ nói những tin ông nhắn đe dọa chị C. xuất phát từ tức giận nhất thời chứ không có ý đồ gì khác. Ông H. cũng hứa sẽ không nhắn tin đe dọa nữa. Dự kiến ngày 11-10, chúng tôi sẽ mời hai bên đến để xem xét việc xử lý theo đúng quy định.

MINH HIẾU