Tưng bừng trao thưởng “Bạn đọc may mắn 2010”

Ông Lưu Tường Giai, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hàng hải: Ông Mong báo và bạn đọc gắn kết hơn Không chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Hàng hải còn quan tâm đến sự phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước. Trong 20 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ truyền tải thông tin pháp luật liên quan đến đời sống của người dân. Chính vì thế, Ngân hàng Hàng hải đánh giá cao vị thế của tờ báo và rất vinh dự được tham gia tài trợ cho chương trình “Bạn đọc may mắn 2010”. Thông qua việc tài trợ 20 thẻ ATM trị giá 20 triệu đồng, chúng tôi hy vọng được góp phần củng cố sự gắn bó thân thiết giữa báo và bạn đọc. Ngân hàng Hàng hải kính chúc sức khỏe đến bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM trên cả nước. Kính chúc báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng lớn mạnh và trở thành tờ báo thân thiết của mọi nhà. Ông Võ Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại điện tử Cali: Hy vọng tiếp tục đồng hành với báo Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong chương trình bạn đọc may mắn. Qua mỗi chương trình, chúng tôi nhận thấy tầm ảnh hưởng của báo ngày càng phát triển lớn mạnh. Lượng bạn đọc đông đảo của báo Pháp Luật TP.HCM chứng tỏ bạn đọc ngày nay không chỉ quan tâm đến các khía cạnh kinh tế-xã hội nói chung, mà còn có ý thức sống và chấp hành pháp luật. Tham gia tài trợ chương trình, chúng tôi cùng vui với niềm vui của báo và bạn đọc khi chúng ta có được một sân chơi gần gũi và bổ ích. Kính chúc báo phát hành nhiều hơn nữa để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc, đặc biệt là những nơi mà điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Kính chúc báo và quý bạn đọc năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự an lành. Dó là bạn đọc Phùng Quảng Hồng (phường Bình Hưng Hòa A). Anh Hồng trúng đầu máy trong đợt hai, rồi trúng tiếp thẻ ATM trong đợt chín. Nhìn anh hai tay hai phần thưởng, nhiều người trầm trồ: “Sao mà ông đó hên dữ vậy?”.