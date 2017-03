“Tùng xẻo” đất người khác

Năm 1998, ông Hiệp nhận chuyển nhượng hơn 3.000 m2 đất tại ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, huyện Long Thành. Chưa kịp tách thửa để ông Hiệp được cấp “giấy đỏ” thì người bán qua đời. Bấy giờ, vợ chồng ông N. - con rể của người bán đất đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng bán đất.

Hai bản án sơ thẩm năm 2006 và phúc thẩm năm 2007 đều tuyên buộc vợ chồng ông N. phải giao trả lại cho ông Hiệp diện tích đất trên. Do ông N. không tự nguyện thực hiện nên Thi hành án dân sự huyện đã cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, cắm mốc và giao đất cho ông Hiệp. Ngay sau đó, ông Hiệp đã được cấp “giấy đỏ”.

Tháng 5-2008, ông Hiệp phát hiện ông N. có hành vi khai thác, đào bới làm biến dạng hoàn toàn diện tích đất của ông. Những cột mốc trước đó cũng bị nhổ bỏ... UBND xã Tam Phước đã lập biên bản hiện trường, đình chỉ việc khai thác đất trái phép của ông N. Tuy nhiên, ông N. vẫn cho người tới khai thác đất trên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành đã lập đoàn kiểm tra để xác minh, chuẩn bị xử lý vụ việc. Song ông N. đã cấm đoàn này quay phim, chụp ảnh và có những lời lẽ xúc phạm đoàn. Do chưa thể lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nên đoàn đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an huyện xử lý ông N.

Làm việc với công an huyện, các đối tượng khai thác đất thừa nhận đã được ông N. cho vào lấy đất. Tại đây, họ chỉ khai thác theo chỉ dẫn của ông N. chứ họ không biết ranh đất tới đâu và của ai. Cuối tháng 10, Công an huyện đã đề nghị UBND huyện Long Thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phân ranh, đo đạc lại chính xác diện tích đất của ông Hiệp. Công an huyện cũng đề nghị huyện kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ UBND xã Tam Phước trong việc quản lý đất đai lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép mà không xử lý dứt điểm.