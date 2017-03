Tuổi 25 của các doanh nhân nổi tiếng

Khi 25 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) Lloyd Blankfein của ngân hàng Goldman Sachs là một luật sư không yêu nghề, trong khi CEO Marissa Mayer của Yahoo đang làm việc ở Google với tư cách là nhân viên thứ 20 của công cụ tìm kiếm này.



Có nhiều người biết mình muốn làm gì từ khi còn rất trẻ và dồn mọi tâm trí, sức lực vào công việc đó. Một số khác đến lúc nào đó chợt nhận ra mình thuộc về một lĩnh vực khác, và thay đổi công việc cho tới khi đạt được thành công.



Trang Business Insider đã điểm lại xem những doanh nhân nổi tiếng như Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Larry Ellison… đã làm gì khi họ 25 tuổi.



Lloyd Blankfein, CEO ngân hàng Golmand Sachs



Blankfein không khởi nghiệp ở lĩnh vực tài chính, mà ban đầu ông là một luật sư. Năm 24 tuổi, ông nhận bằng luật Đại học Havard và vào làm tại công ty luật Donovan Leisure. “Khi đó tôi cực quê mùa”, Blankfein có lần thổ lộ trên tạp chí Fortune. Ở thời điểm đó, Blankfein nghiện thuốc lá nặng và đôi khi chơi đánh bạc.

Dù đang có công việc khá tốt ở công ty luật, ông quyết định từ bỏ lĩnh vực này để chuyển sang làm trong ngành ngân hàng đầu tư vào năm 27 tuổi. Hiện ông đang giữ vai trò CEO của ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới Goldman Sachs.



Marissa Mayer, CEO Yahoo



Năm 24 tuổi, Mayer trở thành nhân viên thứ 20 của Google, đồng thời là kỹ sư nữ đầu tiên của công ty này. Mayer đã làm việc cho Google 13 năm trước khi trở thành CEO của Yahoo.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Mayer cho biết, khi bà mới vào làm ở Google, công ty này chưa có những trụ sở hoành tráng như hiện này. “Trong các cuộc phỏng vấn xin việc của tôi tại Google vào tháng 4/1999, Google là một công ty có 7 người. Tôi đến và được phỏng vấn tại một chiếc bàn chơi bóng bàn, đồng thời cũng là bàn họp của công ty…”



Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett



Ngoài 20 tuổi, Buffett làm công việc thu hút vốn đầu tư cho công ty Buffett-Falk & Co ở thành phố quê hương Omaha. Năm 26 tuổi, ông chuyển tới New York để trở thành một nhà phân tích chứng khoán. Cùng năm đó, ông thành lập công ty Buffett Partnership ở Omaha.

Với Buffett, New York không phải là nơi dành cho ông. “Ở một số nơi, tôi rất dễ bị mất tầm nhìn. Nhưng tôi thấy mình dễ giữ được tầm nhìn ở một nơi như Omaha”, Buffett từng nói trên kênh NBC.



CEO Ursula Burns của hãng máy in Xerox

Vượt qua tuổi thơ nghèo khó trong một khu nhà ở xã hội tại New York, bà Burns học lấy bằng kỹ sư cơ khí từ Polytechnic Institute thuộc Đại học New York. Tiếp đó bà lấy bằng thạc sỹ Đại học Columbia. Năm 1980, khi 22 tuổi, Burns vào thực tập tại hãng Xerox, bắt đầu sự nghiệp trọn đời tại hãng này. Một năm sau đó, bà chính thức vào làm việc tại công ty, nhanh chóng được thăng chức và đế năm 2009 thì trở thành CEO.



Mark Zuckerberg, CEO Facebook

Đến năm 25 tuổi, Mark Zuckerberg đã có 5 năm vất vả gây dựng Facebook. Vào năm 2009 - thời điểm mà sao Zuckerberg tròn 25 tuổi, Facebook đã lần đầu tiên có dự trữ tiền mặt và đạt mức 300 triệu người sử dụng. Khi đó, Zuckerberg rất hứng khởi nhưng nói rằng, tất cả mới chỉ bắt đầu, với câu nói trên Facebook rằng: “điều mà chúng tôi nghĩ tới là chúng tôi mới chỉ bắt đầu mục tiêu kết nối mọi người”. Năm sau đó, sao công nghệ trẻ này được tạp chí Time bầu chọn là Nhân vật của năm (Person of the Year).



Tỷ phú Richard Branson



Năm 20 tuổi, Branson mở cửa hiệu thu âm đầu tiên, tiếp đó là một phòng thu khi ông 22 tuổi, và tung ra thương hiệu ghi âm Virgin Records lúc 23 tuổi. Năm ông 30 tuổi, công ty của ông đã có tầm phủ sóng quốc tế.





Phát biểu trên tờ Entrepreneur, Branson cho biết, những năm tháng đầu tiên khởi nghiệp của ông đầy khó khăn. “Tôi vẫn nhớ như in những ngày đó. Đối với tôi, bắt đầu gây dựng một doanh nghiệp nhỏ khó hơn nhiều so với việc sở hữu một công ty với hàng nghìn nhân viên và 400 công ty con hiện nay. Xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0 đòi hỏi làm việc 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, những vụ ly dị, bởi không thể có thời gian dành cho gia đình. Công việc rất cực nhọc và chỉ có thể được miêu tả bằng từ ‘sống còn”, ông nói.



Sheryl Sandberg, Giám đốc hoạt động (COO) của Facebook



Năm 25 tuổi, Sandberg đã có trong tay tấm bằng Đại học Harvard và làm việc tại Ngân hàng Thế giới (WB) dưới sự lãnh đạo của người thầy cũ và người dẫn dắt, Larry Summers. Về sau, ông Summers đã có thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Tiếp đó, Sandberg trở lại Harvard để học tiếp lấy bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) vào năm 1995.

Sau khi đã có bằng MBA, Sandberg tới làm việc tại McKinsey. Năm 29 tuổi, bà trở thành chánh thư ký của Summers khi ông trở thành người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Sandberg cho biết, chính thời gian học bằng MBA ở Havard là lúc bà nhận ra được tiềm năng của Internet. Trước khi đầu quân cho Facebook, bà đã có thời gian làm Phó chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu cho Google.



Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành Google



Năm 27 tuổi, sau 7 năm học sau đại học tại Đại học California, Berkeley, Schmidt đã có trong tay bằng thạc sỹ và tiến sỹ về mạng máy tính và quản lý phát triển phần mềm.Vào mùa hè các năm đó, Schmidt làm việc tại phòng thí nghiệm Xerox PARC nổi tiếng. Chính tại đây, ông đã gặp được nhà sáng lập của Sun Microsystems và có được công việc đầu tiên trong một doanh nghiệp.

Schmidt nhớ lại, trong những năm đầu tiên làm công việc của một lập trình viên, “tất cả chúng tôi đều không ngủ vào ban đêm vì đó là lúc máy tính chạy nhanh hơn”.



Howard Schultz, CEO hãng cà phê Starbucks



Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Michigan, Schultz vào làm nhân viên bán hàng cho Xerox. Năm 26 tuổi, với thành công tại Xerox, ông được một công ty Thụy Điển có tên Hammerplast chuyển sản xuất máy pha cà phê mời tới làm việc. Trong quá trình làm việc cho Hammerplast, Schultz gặp những cửa hiệu Starbucks đầu tiên ở Seattle và gia nhập công ty này vào năm 29 tuổi.

Trong cuốn “Pour Your Heart Into It”, Schultz đã viết về thời gian ông làm việc ở Xerox: “Ở đó, tôi đã học được nhiều về thế giới công việc và kinh doanh hơn so với ở trường đại học. Họ huấn luyện tôi về bán hàng, marketing, các kỹ năng thuyết trình, và tôi bước ra với một sự tự tin lớn…”



Tỷ phú Nga Roman Abramovich

Khi còn nhỏ, Abramovich là một đứa trẻ mồ côi và được người bác nuôi dạy. Năm 21 tuổi, ông gia nhập thị trường chợ đen nhờ số tiền do cha mẹ vợ tài trợ. Đầu thập niên 1990, ông đã thành lập và bán lại khoảng 20 công ty. Năm 26 tuổi, ông bị bắt giữ vì tội danh xâm phạm tài sản nhà nước. Tuy nhiên, đến năm 35 tuổi, ông trở thành Thống đốc bang Chukotka của Nga.

PHƯƠNG ANH/DÂN TRÍ