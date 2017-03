Tuyên như vậy công lý ở đâu?

LE PHONG (lec...@yahoo.com)

Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh mức án. Chắc hội đồng xét xử vụ án nói trên phải trả lời công khai trên báo chí thôi.

HUNG TRAN (tranhung...@yahoo.com)

Sao tui nghi tòa "xử bênh" nhà xe quá.

PHONG (...anhphong@gmail.com)

Đây không phải lần đầu tiên tôi biết được việc tài xế xe sau khi va chạm làm bị thương người bị nạn cố ý giết luôn người bị nạn, với một lý do vô cùng đơn giản “bồi thường cho người chết ít tốn tiền hơn là nuôi bệnh” (?!). Vả lại việc bồi thường còn do phía bảo hiểm gánh vác. Nhiều lần tôi rất bức xúc trước sự việc này nhưng cũng không biết làm sao.

Thực ra pháp luật Việt Nam cũng có khung hình phạt thích đáng nhưng thường do tòa án không nghiêm vì lý do nào đó hoặc gia đình người bị nạn không thông hiểu luật pháp, không có tiền thuê luật sư nên bị ép. Với gã hung thần cố ý giết người này rõ ràng phải bị tử hình mới đúng luật pháp Việt Nam. Với nhiều trường hợp cố ý giết người kiểu này khoa học hình sự Việt Nam đủ sức chứng minh tình tiết vụ án xảy ra mà không cần nhân chứng. Trong khi đó, ở đây nhân chứng, vật chứng, hiện trường vụ án rất rõ ràng nhưng không hiểu sau Tòa án TP.HCM lại xử cho bị can một mức án nhẹ hều: 8 năm tù và bồi thường 75 triệu đồng.

Theo tôi, bị cáo đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng vì được sự can ngăn của người khác mà vẫn cố ý thực hiện việc giết người, thậm chí là khi đụng ngã xe máy anh Tươi hắn mới chịu dừng lại, bất chấp phản ứng của mọi người và tiếng kêu cứu thảm thiết của nạn nhân. Trong vụ án này hoàn toàn không có tình tiết giảm nhẹ mà chỉ có tình tiết tăng nặng: Phạm tội vì động cơ đê hèn; cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác; phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy bản án tử hình hoàn toàn thích đáng với gã giết người man rợ này.

Một vụ án quá rõ ràng đến thế, nhưng lại không được xử phạt thích đáng để răn đe mà cách xử còn tổn hại đến giá trị quyền lực của luật pháp Việt Nam. Cách xử án trên dẫn đến hậu quả ngấm ngầm khuyến khích các tài xế khác lỡ gây tai nạn thì cứ giết luôn còn khỏe hơn là cứu họ. Bởi vì, nếu người bị nạn còn sống sẽ phải “nuôi bệnh” có khi tốn 300-500 triệu đồng mà đôi khi vẫn phải ở tù nếu gia đình nạn nhân không bãi nại. Còn với 8 năm tù có khi chỉ 4-5 năm được giảm án là xong.

Nếu có khả năng đề nghị http://phapluattp.vn đưa vụ án này lên công luận để có đều kiện xử lại đúng án: Phải tuyên tử hình.

TRẦN THANH ÂN (tranthanhan...@gmail.com)

Luật không nghiêm thì không thể răn đe, trừng phạt được. Sẽ còn bao nhiêu người chết thảm nếu những kẻ vi phạm pháp luật, mất hết tính người không được trừng phạt thích đáng? Nên áp dụng khung hình phạt cao nhất cho tội "giết người" (tử hình).

Bạn đọc (binh...@yahoo.com)

Mất hết nhân tính. Bản án thì quá nhẹ. Công lý nằm ở đâu?

MINH (minh...@yahoo.com)