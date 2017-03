Tuyệt đối tránh “đầu voi đuôi chuột”!

Thường xuyên chạy qua hai cái cầu để đi ra các quận ngoài, tôi hay nhìn thấy cảnh người buôn bán ngay trên chân cầu. Trách người bán, người mua một, tôi trách chính quyền đến... mười! Vì sao có thể để vi phạm trên tồn tại hết ngày này qua tháng nọ? Lần đó, thử “méc” với một cảnh sát giao thông đang trực dưới chân cầu, tôi nhận được câu trả lời: “Đó không phải chuyện của tôi!”. Chạy tiếp đến UBND phường gần đó, tôi không thấy ai phản đối và cũng chẳng thấy ai đứng ra nhận lãnh trách nhiệm xử lý.

Kinh doanh ở trên cầu hay ở vỉa hè đã bậy, nhiều người còn thản nhiên bày bán dưới lòng đường. Cảnh tượng này hay xảy ra ở những đoạn đường vắng và phổ biến nhất là vào ban đêm. Hỏi “Sao gan vậy?”, người bán cười “Đâu có công an mà sợ!”. Thì ra mối quan tâm của nhiều người không phải là hành vi đó đúng, sai mà là công an, chính quyền có phạt không và phạt như thế nào (!). Điều này cho thấy nhận xét của đại biểu HĐND Phạm Minh Trí rất xác đáng: “Vấn đề không phải mức phạt cao hay thấp mà là do thiếu kiên quyết phạt đến nơi đến chốn. Hầu hết người vi phạm là người nghèo nên mức phạt 50.000 đồng, 100.000 đồng đối với họ không phải là thấp”.

Chắc chắn người có thẩm quyền sẽ rất hao công, tốn sức trong việc xử phạt theo quy định. Đã vậy, do chưa có cơ chế thưởng tương xứng, người siêng phạt cũng chẳng “lợi” hơn người lười phạt. Song nếu vì sợ khó mà tiếp tục ngó lơ cho người vi phạm, chừng nào TP mới xây dựng được nếp sống văn minh đô thị? Xem ra nỗi lo sẽ là “đầu voi đuôi chuột” nếu các cơ quan chức năng không kiên quyết xử phạt là hoàn toàn có cơ sở.