Ứng xử trên mạng cũng phải có văn hóa

Tránh làm tổn thương nhau Với tôi, ứng xử trên mạng cũng giống như ứng xử ở ngoài đời và ngôn ngữ trên mạng sẽ thể hiện chính bản thân bạn là ai. Do sức lan tỏa của mạng quá nhanh nên mọi người dễ dàng bị đổ xô vào một sự việc (ngôn ngữ mạng hay dùng là “ném đá”). Không thể phủ nhận có những lúc cộng đồng mạng ném đá đúng, chỉ trích đúng nhưng cũng có thể thấy nhiều người mượn sự kiện đó để đưa ra quan điểm, cái tôi của cá nhân mình. Như trường hợp em Đỗ Nhật Nam, có một clip chế lại Nam lan truyền trên mạng. Xem những clip khác của bạn này làm, tôi thấy có nhiều vấn đề bạn ấy đề cập rất hay nhưng với bé Nam thì bạn ấy hơi cực đoan. Có người đồng tình với clip đó, cũng có người vào phản ứng với sự đồng tình đó nhưng nên nhớ rằng những vui buồn từ mạng ảo ảnh hưởng rất lớn đến đời thực. Không ai ép ai phải thích người này, phải yêu người kia. Vậy nên khi nhận xét, đánh giá, bạn có quyền nói đúng suy nghĩ của mình. Có điều lời lẽ, thái độ phải hết sức lịch sự, văn minh để tránh không làm tổn thương nhau, cả ở đời thực cũng như trên mạng ảo. TRẦN THỊ HỒNG HẠNH - Hanhfm(admin trang theoyeucau.com) Chân thành trong đối đáp Đằng sau những trang mạng vẫn là những con người, những cảm xúc, những nỗi niềm. Xin hãy hào phóng hơn với tình yêu thương và lòng chân thành trong đối đáp, vì hai giá trị này đang trở nên quá khan hiếm. Có vẻ như chúng ta đang sống trong một môi trường mà nơi đó những ai giỏi giang khác người thì dễ bị công kích, còn những ai kém cỏi, thua thiệt thì thường được bảo bọc. Vế sau thì rất nhân văn nhưng vế đầu thì hơi khắc nghiệt. Quay lại trường hợp bé Đỗ Nhật Nam, nếu chúng ta muốn cho em có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng thì chí ít ta cũng nên cho em quyền được nói những gì em thật nghĩ, quyền được làm điều em thật ưa thích. Trong đó chúng ta cũng không thể bỏ qua sự can thiệp định hướng của phụ huynh, thầy cô để em được phát triển tốt hơn, nhanh hơn so với việc để em tự phát triển. Sẽ là tai họa nếu ta ép em đi ngược năng khiếu, tố chất hoặc ép em đi ngược môi trường xã hội, vì như thế khi lớn lên em sẽ ác cảm tuổi thơ hoặc bị đa nhân cách, hoài nghi bản thân và khó hòa nhập với cộng đồng. Nếu phù hợp thì ta nên trân trọng và hy vọng rằng phụ huynh, thầy cô giáo của Nhật Nam sẽ tiếp tục giúp em được sống thật, sống trọn vẹn với năng khiếu, đam mê của em. Lời cuối, xin đừng quên, Nhật Nam khi phát biểu trong video clip em chỉ 11 tuổi. Những từ ngữ em dùng, ví dụ như “đam mê” hoặc “chính trị”, là những từ ngữ ta thường nghe nơi người lớn có học thức sâu rộng và trải nghiệm sống sâu sắc. Song đừng vì vậy mà vội cho rằng em cũng có cùng mức độ trải nghiệm hoặc kiến thức uyên thâm như một học giả. Hãy quay về tuổi thơ tí chút để cùng hiểu và yêu thương em hơn. Chuyên gia tâm lý TRẦN HỮU ĐỨC