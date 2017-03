Ủy quyền sử dụng nhà

Nay tôi muốn chủ đất ủy quyền nhà ở cho tôi thì tôi phải làm gì? Nếu ủy quyền được thì tôi có thể làm giấy tờ nhà ở hợp pháp hay không?

MINH HIỀN ( minhhien_1206@yahoo.com.vn )

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 1d Điều 35 Luật Công chứng, người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch phải nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Do không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà đất nên người chủ nhà đất mà bạn nêu trong thư không thể làm hợp đồng ủy quyền cho bạn quản lý, sử dụng nhà đất đó. Riêng trong việc làm giấy tờ nhà đất, vì thư bạn không nêu rõ thời điểm mua đất bằng giấy tay nên để có câu trả lời cụ thể thì bạn cần liên hệ với UBND cấp huyện nơi có nhà đất để được hướng dẫn chi tiết.

Khiếu nại việc tháo dỡ nhà

Năm 2007, tôi mua một căn nhà cấp 4 bằng giấy tay, không có tranh chấp. Sau thời gian sử dụng thì căn nhà xuống cấp nên tôi đã mua vài tấm tôn để che lại chỗ rách. Tuy nhiên, cho rằng tôi xây cất nhà không phép trên đất trống, phường yêu cầu tôi tự tháo dỡ nhà trong khi tôi không có chỗ ở nào khác. Xin hỏi yêu cầu đó có đúng quy định hay không?

Ha Trang ( trangphi_1972@yahoo.com.vn )

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo các điều 19, 20 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, nếu không đồng ý với quyết định hành chính của UBND cấp xã, bạn có thể nộp đơn khiếu nại đề nghị chủ tịch UBND cấp xã giải quyết. Nếu chủ tịch UBND xã đã ra quyết định giải quyết khiếu nại mà bạn vẫn không đồng ý thì bạn có quyền khiếu nại tiếp đến chủ tịch UBND cấp huyện.

Trường hợp đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì sau khi đã được chủ tịch UBND xã ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc sau khi đã được chủ tịch UBND huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà vẫn không đồng ý thì bạn có quyền khởi kiện để tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Thu tiền không rõ lý do

Chúng tôi đang làm việc ở Xí nghiệp Vận tải 7 thuộc Công ty Xe khách Sài Gòn. Hằng tháng chúng tôi phải nộp 200.000 đồng cho tổ trưởng mà không biết tiền gì và cũng không có phiếu thu. Vào mỗi kỳ giữa tháng âm lịch, chúng tôi phải nộp 120.000 đồng để cúng xe và ăn nhậu. Chúng tôi có phản ánh vụ việc đến giám đốc xí nghiệp nhưng không được trả lời thỏa đáng.

Một số tài xế và nhân viên

Ông NGUYỄN HOÀI BẮC, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải 7, trả lời: Đối với khoản tiền mà các tài xế và nhân viên bị bắt nộp hằng tháng, lãnh đạo xí nghiệp không hay biết và cũng không có chủ trương thu. Khi nhận được thông tin, lãnh đạo xí nghiệp đã xác minh ngay và được biết đây là tiền thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi anh em bị ốm đau hay gặp sự cố và tiền cúng xe (để cầu an) do người tổ trưởng thu. Do việc thu tiền không được vài anh em đồng thuận nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện lãnh đạo xí nghiệp đã chỉ đạo không ai được thu bất kỳ khoản tiền nào của anh em. Riêng người tổ trưởng do mất tín nhiệm trong anh em nên không được bầu làm tổ trưởng nữa. Sắp tới, nếu phát hiện người nào tự đứng ra thu tiền của anh em mà không có lý do rõ ràng thì xí nghiệp sẽ xử lý nghiêm.

TP - NHƯ NGHĨA ghi