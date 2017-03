Vì sao bạn vẫn chưa giàu?

Kinh phật có câu: “Chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ….Với suy nghĩ của mình chúng ta tạo nên thế giới”. Hay mới đây hơn, cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ năm 2006 “the Secret” (Những điều bí mật) đã khẳng định những người am tường nhiều triết lý và niềm tin cho rằng điều mà chúng ta tin sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta trở thành ai trong tương lai. Hay nói cách khác cách suy nghĩ của chính bạn sẽ tác động tới tương lai của bạn.

Muốn giàu có trước tiền phải có suy nghĩ đúng về tiền bạc



Những ai có quan niệm đúng về tiền bạc và việc làm giàu sẽ dễ dàng trở nên giàu có hơn những người khác và ngược lại. Vậy làm sao để biết những gì bạn nghĩ có đang cản trở mong muốn trở nên giàu có của bạn hay không? Sau đây là 6 cách suy nghĩ nên tránh.

1. Bạn tin rằng không thể tích lũy chỉ bằng đồng lương

Nếu tháng nào bạn cũng tiêu hết số tiền lương nhận được, việc không có đồng tiết kiệm nào là dễ hiểu. Và rõ ràng bạn sẽ chẳng thể có số tiền hàng trăm hoặc hàng nghìn USD nếu bạn không biết tiết kiệm và chỉ đủ chi tiêu cho tới kỳ lĩnh lương kế tiếp.

2. Tiền bạc là ác quỷ

Không ít người hiện vẫn tin vào nhận định này. Đây thực chất là cách diễn giải không đầy đủ từ câu nói “tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”. Thực chất câu nói này phải là “sự ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”.

Suy nghĩ không đúng này khiến khiều người tin rằng họ cần phải giữ mình tránh xa khỏi thế giới xung quanh cũng như sự giàu có. Và tất nhiên, nó cũng đồng nghĩa với suy nghĩ rằng trở nên giàu có là một điều gì đó cần phải né tránh.

3. Người giàu là những kẻ gian dối và vô đạo đức

Nhiều người cho rằng bất kỳ ai có trong tay số tiền lớn hẳn đã phải gian dối, lừa đảo hoặc trộm cắp để trở nên giàu có như vậy. Và do đó họ cảm thấy tự hào vì mình nghèo nhưng trong sạch. Họ tự nhủ với bản thân rằng: “Tôi thà trong sáng mà nghèo còn hơn là giàu có và phải ăn cắp như người khác”.

4. Người ta giàu là do may mắn, còn bạn thì không

Ý nghĩ này càng được củng cố thêm mỗi lần bạn thấy ai đó trúng xổ số. Khi ấy bạn càng có cơ sở để tin rằng giàu nghèo là do số mệnh. Và do bạn không thể kiểm soát vận may của mình, bạn cũng không thể kiểm soát được thực tế rằng mình vẫn nghèo.

5. Tiền bạc sẽ khiến bạn mất bạn bè hoặc gia đình

Chứng kiến một số người hoặc bạn bè thành công về tài chính nhưng dần không còn thân thiết với mình, bạn nghĩ rằng mình không rơi vào hoàn cảnh đó. Có nghĩa là bạn tin rằng trở nên giàu có đồng nghĩa với đánh mất bạn bè. Do vậy, bạn cho rằng chiến lược tốt nhất là đừng tích lũy tài sản làm gì.

Ảnh minh họa

Vậy phải làm gì để tránh những cách suy nghĩ trên để kiểm soát tốt hơn tình hình tài chính? Hãy thử có những cách suy nghĩ tích cực hơn như sau:

1. Bạn không phải là tiền

Có hay không có một tài khoản với nhiều tiền không phải là một cách thể hiện giá trị của một con người. Bạn không nên phán xét bản thân hay người khác theo cách đó và cũng không nên để những người khác làm vậy với mình.

2. Hiểu rằng tiền bạc chỉ là một cách tiện lợi để cất giữ tài sản và là phương tiện giao dịch

Hãy nhớ rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Hãy sử dụng địa vị kinh tế đang lên của mình như là một cách để biết liệu mình đã đạt được các mục tiêu tài chính hay chưa.

3. Có tiền hay thiếu tiền không đồng nghĩa với có hay không có đạo đức.

Bất kể sự khái quát hóa toàn diện nào về người giàu hay người nghèo đều là sai lầm và mù quáng. Việc phán xét một con người chỉ thông qua tài sản của người đó cũng là sai và có thể khiến bạn có một quan niệm lệch lạc về tiền bạc.

4. Bạn mới là người quyết định bạn bè mình

Tích lũy tiền bạc không đồng nghĩa với việc bạn phải thay đổi mình hay bạn bè mình. Điều này càng đúng đặc biệt khi bạn không phô trương sự giàu có của mình trước mặt bạn bè.

5. Bạn có thể tác động vào tình hình tài chính của mình trong tương lai

Giàu có không chỉ hoàn toàn do may mắn. Nhiều người có của ăn của để nhờ tích góp mỗi tháng một ít, tích tiểu thành đại. Với thu nhập hiện tại của bạn việc tiết kiệm tiền có thể khó khăn nhưng không phải là không thể.

Có thể các nhà khoa học, nhà triết học sẽ còn tiếp tục tranh luận về việc suy nghĩ của một người sẽ ảnh hưởng ra sao đến tương lai của người đó. Trong khi chờ kết quả tranh luận, suy nghĩ tích cực về tiền bạc cũng không khiến bạn tổn thương. Biết đâu, có thể những gì bạn nghĩ sẽ giúp bạn trở thành triệu phú?

Thanh Tùng/Theo USnews/Dân Trí