Va quẹt nhỏ, đánh người bị thương

Tuy không bị thương tích gì nhưng người hàng xóm đã xông vào đánh cháu Nhi bị chấn thương ở đầu và mặt, phải đi cấp cứu. Bà Năm đã đến công an xã trình báo vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trung tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), cho biết công an xã đã nhận được thông tin trên và có mời bà Năm và người hàng xóm đến làm việc. Người hàng xóm không thừa nhận đã đánh cháu Nhi và cũng không ai làm chứng có việc đánh trẻ. Công an xã đã đề nghị Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM xác định tỉ lệ thương tật của cháu Nhi nhưng phải chờ đến 10 tuần sau mới có kết quả. Tùy thuộc vào kết quả cụ thể, công an xã sẽ chuyển hồ sơ sang tư pháp xã hòa giải hoặc chuyển đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh xem xét, xử lý hình sự.

NGUYỄN HIỀN