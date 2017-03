Văn bản nhiều đâm rối!

Chừng xem xong một tờ báo viết về lực lượng này, tôi hết sức bất ngờ khi được biết chính ông cũng chẳng rõ mình được quyền phạt ai, phạt hành vi nào!

Theo Quyết định 89 ngày 8-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ, chánh TTXD cấp quận được phạt đến 10 triệu đồng. Song Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 126 ngày 26-5-2004 của Chính phủ không cho phép chánh TTXD cấp quận được quyền xử phạt. Tại Quyết định 133 ngày 23-11-2007, UBND TP.HCM cũng không quy định rõ TTXD cấp quận, phường được xử phạt những hành vi nào.

Có một thực tế đang tồn tại lâu nay: Do có quá nhiều văn bản về một lĩnh vực nên mọi người dễ gặp khó khăn, lúng túng trong thực hiện. Chỉ riêng thẩm quyền xử phạt của chánh TTXD cấp huyện mà tính sơ sơ đã có đến bốn văn bản của nhiều cấp khác nhau được ban hành vào những thời điểm khác nhau. Cầm văn bản mới, người ta vẫn không thể nắm tường tận vấn đề mà buộc phải tra cứu văn bản cũ. Chẳng hạn, theo Quyết định 89, chánh TTXD cấp huyện được xử phạt các hành vi vi phạm hành chính tương đương thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện. Nhưng trưởng công an cấp huyện được quyền phạt bao nhiêu tiền? Thế là để biết cụ thể thẩm quyền của vị này, người ta phải lần mò các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính...

Hay trong lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, cấp trung ương có Nghị định 17 (27-1-2006), Nghị định 84 (25-5-2007), TP.HCM có Quyết định 17 (14-3-2008) đều quy định giá bồi thường đất là giá thị trường. Nhưng tại Quyết định 144 ngày 27-12-2007 về bảng giá đất năm 2008, UBND TP.HCM vẫn ghi chú giá đất này dùng để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nếu ai đó chỉ đơn thuần căn cứ vào Quyết định 144 để xác định giá đất bồi thường thì có phải “bé cái nhầm” hay không?

Càng về sau, nếu phải sửa đổi, bổ sung nhiều, các cơ quan thẩm quyền thường ban hành văn bản mới (ghi đầy đủ các quy định), tạo thuận lợi cho việc tham khảo, thực hiện. Xu hướng mới này rất cần được nhân rộng trong công tác ban hành văn bản để hạn chế những đối chiếu (hay khập khiễng) không đáng có.