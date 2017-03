Văn minh đô thị nhìn từ chiếc sọt rác

Câu chuyện từ quán ăn

Một ngày sau tết, tôi và gia đình người bạn cùng nhau đi ăn sáng. Đến một quán phở ở khu chung cư Tân Sơn Nhì (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM), đứa bé mới sáu tuổi là con của người bạn tôi đã làm tôi giật mình với một câu hỏi hết sức đơn giản.

Sau khi lau đũa, muỗng xong, theo thói quen, tôi bỏ miếng giấy lau xuống dưới chân bàn. Lập tức, cô bé hỏi: “Sao chú không bỏ giấy vào sọt rác?”. Thì ra ở cạnh bàn có một sọt rác mà trước đó tôi không để ý đến. Anh bạn tôi liền chống chế: “Do chú không đeo kiếng nên không thấy sọt”. Nhưng cô bé vẫn hỏi tiếp là sao mấy cô, mấy chú bàn bên kia cũng bỏ rác ra ngoài sọt? Chẳng lẽ lại tiếp tục vịn cớ những người đó cũng không nhìn thấy nên bạn tôi đã lờ đi.

Theo lời kể của anh bạn tôi, từ nhỏ anh nghiêm cấm con quẳng rác ra đường. Mỗi khi có rác, cô bé luôn đem bỏ vào thùng rác trong nhà chứ không vứt lung tung. Có hôm rước con từ trường về, nếu trên đường không gặp thùng rác thì cô bé ráng cầm hộp đựng sữa về nhà để bỏ vào thùng rác cho bằng được…

Trước đó, bạn tôi cũng đã rất khó khăn khi tìm cách giải thích cho con một chuyện chẳng có lớn lao gì. Từ ngày bé đi học trường mầm non thì anh bạn tôi đã tập cho bé có thói quen đội mũ bảo hiểm mỗi khi ngồi lên xe. Nhưng lần đó thì chính anh lại quên đội mũ bảo hiểm và anh đã bị CSGT lập biên bản... Cô bé đã vặn hỏi ba là người xấu hay sao mà bị mấy chú công an gọi vào (theo cách hiểu của bé về nhiệm vụ của công an)? Anh bạn tôi phải mất 10 phút tìm cách thanh minh với con gái… Từ đó về sau, mỗi khi chở cô bé ra đường thì anh chẳng bao giờ dám chạy vượt đèn đỏ; luôn dừng đúng vạch quy định; không lấn tuyến v.v…

Đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP.HCM) được chọn làm đường kiểu mẫu về văn minh đô thị. Ảnh: THÁI HIẾU

Những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng rất có ý nghĩa trong việc giáo dục nhân cách. Mỗi chúng ta nên rèn luyện bản thân từ những công việc thường nhật để có thể góp phần làm cho đô thị trở nên văn minh hơn.

NGUYỄN THÁI THIÊN (108 Đỗ Nhuận, quận Tân Phú, TP.HCM)

Cần tiếp tục phát huy

Nhiều năm trước đây, con hẻm lớn dẫn vào nhà tôi luôn bị những người buôn bán lấn chiếm để bày biện bàn ghế, hàng hóa. Rác thải, nước thải cũng được những người này xả bừa ra con hẻm làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các cư dân. Nay con hẻm đã được chấn chỉnh để mọi người sống nề nếp hơn.

Trên nhiều con đường ở phường, quận của tôi, rác thải đã được gom lại gọn gàng, không còn cảnh vứt bỏ lung tung gây mất mỹ quan đường phố. Nhiều người đã có ý thức dọn dẹp, giữ gìn môi trường xung quanh sạch đẹp. Từ đó, quận tôi đã có vài tuyến đường kiểu mẫu được những người có trách nhiệm lựa chọn.

Trên nhiều tuyến đường tôi vẫn đưa con đi học hay đi làm hằng ngày, tôi không còn nhìn thấy cảnh lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán gây ách tắc giao thông. Vì thế việc đưa đón các cháu đã được thuận tiện hơn rất nhiều.

Theo tôi, TP.HCM cần tiếp tục tuyên truyền cổ động để duy trì được kết quả ban đầu; đồng thời yêu cầu các địa phương (nhất là phường, xã) tiếp tục giữ gìn, phát triển các kết quả mà người dân phải mất nhiều năm tạo dựng.

LÂM QUỐC THẮNG (hẻm 160 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM)

Ở khu phố tôi, những cột điện, bờ tường đã ít dần những mẩu quảng cáo trái phép do các hội đoàn và nhân dân thường xuyên tổ chức đi bôi xóa. Rác thải cũng ít bừa bãi trên đường phố khi nhiều người đã chịu bỏ rác vào những thùng rác đặt trên vỉa hè.

Tuy nhiên, ở những quận, huyện xa trung tâm vẫn còn đó những hành vi kém văn minh. Rác và nước thải vẫn tràn ra đường, nhiều người vẫn có thói quen tiểu tiện ở bất kỳ nơi đâu… Nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho hiện tượng này như: còn ít thùng rác, ý thức của người dân còn hạn chế, việc xử phạt vướng nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan…

Song làm việc gì cũng cần có thời gian, làm liên tục và tích cực để mưa dầm thấm đất. Nếu chúng ta lấy những mô hình tiêu biểu ở nơi đã làm tốt để nhân rộng cho toàn thành phố, tích cực tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, xử phạt thì thời gian tới chắc chắn bộ mặt đô thị sẽ thay đổi toàn diện rộng khắp.

NGUYỄN NGỌC KHUÊ (47/29/33 Trần Quốc Toản, quận 3, TP.HCM)