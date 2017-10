Vấn nạn móc túi ở chợ Hạnh Thông Tây

Phản ánh về vấn nạn này, chị LTH, trú quận 9, cho biết: “Tôi thường xuyên đi chợ Hạnh Thông Tây để mua đồ. Mới đây, khoảng 8 giờ tối, khi tôi đang đi mua hàng ở đây thì cảm giác có ai đụng vào ba lô của mình. Khi quay đầu kiểm tra thì tôi phát hiện ví tiền đã mất. Lúc đó tôi không dám phản ứng vì xung quanh cả chục người đang mua hàng như mình, có kêu cũng chẳng làm được gì”. Theo thông tin từ nhiều nguồn, các vụ trộm vặt như vậy diễn ra khá thường xuyên.



Tiếp nhận thông tin, người viết đã có cuộc khảo sát thực tế tại chợ. Đây là một trong những chợ đêm lớn bậc nhất ở Sài Gòn với hàng ngàn lượt khách hàng mỗi đêm.

Đóng vai người đi chợ, tôi bày tỏ sự lo ngại khi nghe quá nhiều tin đồn về nạn trộm cướp ở chợ thì được người giữ xe trấn an. Ông này nói: “Cô lại bị mất tiền hả, cái này diễn ra hoài. Đây là chợ đêm nên rất đông người, khó kiểm soát lắm. Chúng nó đi cả nhóm, hễ lấy được đồ là chuyền tay nhau nên khó bắt được. Bây giờ công an, lực lượng bảo vệ chợ, bảo vệ dân phố cùng túc trực nên đỡ nhiều rồi”.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Lê Trung, Chủ tịch phường 11, quận Gò Vấp, cho biết: “Tình trạng trộm cắp ở chợ Hạnh Thông Tây đã diễn ra nhiều năm với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chính vì thế UBND phường đã phối hợp với công an phường, bảo vệ dân phố, bảo vệ chợ, lực lượng an ninh trật tự thường xuyên tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực chợ. Đến nay tình trạng trộm cắp đã giảm hẳn. Không chỉ vậy, vấn đề trật tự xã hội và an toàn giao thông cũng được khắc phục.

Tuy nhiên, lực lượng của phường còn quá mỏng trong khi lượng khách tới chợ là khoảng 10.000 người/đêm. Vì thế phường đang đề xuất với Công an quận Gò Vấp đưa ra những giải pháp cụ thể giải quyết tình trạng mất an toàn xã hội ở chợ Hạnh Thông Tây để áp dụng trong thời gian sắp tới”.