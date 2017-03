Vẫn nhởn nhơ sau bốn năm gây án

Bốn năm nay, bà Đàm Thị Duyên (ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cứ phải mang đơn đi khiếu nại nhiều nơi do những người đã chém chồng và hai người cháu của bà chưa bị xử lý.

Gây án chỉ vì chuyện con nít

Theo bản kết luận điều tra của Công an thị xã Đồng Xoài, ngày 27-4-2005, con của bà Duyên (học cấp hai) xích mích và đánh nhau với bạn học cùng trường là em của Đàm Đình Bé (ở gần nhà). Thấy con bà Duyên đánh em mình, Bé liền xông vào đánh lại. Sau một hồi cự cãi, hai bên được mọi người can ngăn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Bé cùng anh, em ruột của mình mỗi người cầm một mã tấu đến chòi nuôi cá của bà Duyên để tìm đánh con bà. Lúc này, cháu bà Duyên chạy ra để hòa giải thì bị ba anh em Bé đuổi đánh nhưng bất thành. Lát sau, anh của Bé quay lại nói: “Đêm nay anh em nhà mày có thằng đứt đầu” rồi bỏ về.

Hai giờ sau, Bé và ba người thân của mình cùng với nhiều người khác cầm mã tấu, gậy gộc đến chòi cá của bà Duyên để đánh chồng và cháu bà Duyên. Đến nơi, anh của Bé dùng mã tấu chém nhiều nhát vào cháu bà Duyên làm anh này ngất xỉu tại chỗ. Một người cháu khác của bà Duyên thấy vậy bỏ chạy thì bị anh của Bé chém một nhát vào tay trái. Khi chồng bà Duyên chạy đến chỗ đánh nhau xem có chuyện gì xảy ra thì bị chú của Bé chém vào đầu gây bất tỉnh. Vẫn chưa yên, chồng bà Duyên còn tiếp tục bị Bé và người anh từ trong chòi chạy ra chém nhiều nhát...

Sau khi nhóm người của Bé bỏ về, mọi người đã đưa chồng bà Duyên và hai người cháu đi cấp cứu. Hậu quả, chồng bà Duyên bị một vết thương ở đỉnh đầu trái dài 12 cm, rách màng cứng, nứt sọ trán trái, dập não, phù não bán cầu trái, tụ máu bán cầu trái. Theo kết luận của cơ quan giám định tỉnh Bình Phước, chồng bà Duyên bị thương tích tạm thời 82% và sống trong tình trạng thực vật. Đối với hai người cháu bà Duyên, một người bị thương tích 19%, một người bị thương tích 12%. Tháng 4-2008, chồng bà Duyên đã qua đời sau ba năm sống thực vật. Số tiền điều trị (có hóa đơn) dành cho ông và hai người cháu của bà Duyên là gần hai tỷ đồng.

Tháng 5-2005, Công an thị xã Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố Bé và ba bị can khác về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tháng 1-2006, VKS thị xã Đồng Xoài cũng đã lập cáo trạng truy tố Bé và ba bị can khác ra tòa về tội danh trên.

Bốn năm vẫn chưa xử lý xong

Tưởng rằng các hung thủ sẽ bị đưa ra xét xử vào thời gian ngắn sau đó nhưng rồi bà Duyên chờ mãi vẫn không thấy tòa án động tĩnh gì. Đến tháng 11-2008, VKS thị xã lại ra quyết định đình chỉ bị can đối với người đã chém vào đầu chồng bà Duyên với lý do người này ngoại phạm. Đầu năm 2008, TAND thị xã triệu tập gia đình bà đến xét xử nhưng lại hoãn xử. Từ đó đến nay, bà Duyên chẳng nghe ai nói năng gì đến vụ án.

Nóng ruột, bà Duyên đến tòa hỏi han thì được tòa cho biết đã trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. Khi bà đến VKS thì viện nói đã chuyển hồ sơ cho công an điều tra lại...

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM chiều 10-4, ông Bùi Văn Bình, Chánh án TAND thị xã Đồng Xoài, cho biết khi vụ án được chuyển đến tòa thì tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại nhiều lần. Đầu năm 2008, khi tòa này chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử thì một bị cáo có dấu hiệu bị tâm thần. TAND thị xã đã phải hoãn phiên tòa đề trả hồ sơ cho VKS. Đến nay cũng đã hơn một năm trôi qua nhưng tòa chưa nhận lại hồ sơ vụ án từ VKS thị xã.

Phóng viên đã tiếp tục liên hệ với VKS thị xã Đồng Xoài để tìm hiểu quá trình xử lý vụ án. Nơi đây cho biết vụ án đã được chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người nên thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan pháp luật cấp tỉnh.

Đề nghị VKS và TAND tỉnh Bình Phước khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ án nêu trên.