Vào nhà chém người sao chỉ phạt hành chính?

Gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM, anh Trần Cẩm Hà (89 Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, TP.HCM) cho biết: “Tôi và ba của tôi bị nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào nhà chém bị thương. Đến nay đã gần hai tháng nhưng vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng”.

Anh Hà kể lại: Trước đây anh có quen biết anh Tô Văn Phi (tên thường gọi là Lượm) và hai bên không hề có mâu thuẫn gì. Tối 10-8-2009, sau khi nhậu về và đi ngang qua nhà của anh Hà, giữa anh Lượm với anh Hà đã lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Được bà con lối xóm can thiệp kịp thời, anh Lượm ra về.

Hơn 19 giờ ngày hôm sau, anh Lượm cùng năm thanh niên khác ngồi trên ba chiếc xe máy chạy đến nhà của anh Hà. Anh Lượm và hai thanh niên với hung khí cầm trên tay xông vào nhà tìm anh Hà, ba người còn lại đứng đợi ở ngoài. Khi thấy anh Hà đang đứng gọi điện thoại, anh Lượm liền rút cây mã tấu xả từ trên đầu xuống. Theo phản xạ, anh Hà đã chụp lấy cổ tay của anh Lượm rồi cố né người sang một bên nhưng vẫn bị trúng vào đầu.

“Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế đá trước sân. Thấy có bóng dáng người vào nhà, tôi cứ tưởng bạn bè của Hà. Nhưng sau đó nghe tiếng xô xát, tôi bước vào nhà và bị chém vào vai phải” - ba của anh Hà kể lại.

Hai bên giằng co một hồi thì anh Lượm cùng đồng bọn bỏ chạy, để lại một cây mã tấu và một đôi dép. Thấy máu ra nhiều, người thân đã đưa anh Hà và ba của anh đến bệnh viện. Ba của anh Hà phải khâu tám mũi ở vết thương trên vai, còn anh thì khâu hai mũi ở vết thương trên đầu (hiện các vết thương đã lành).

Công an phường 11 đã lập biên bản, thu giữ hung khí và đã gửi cho gia đình anh Hà hơn 1,7 triệu đồng tiền bồi thường thuốc men do phía anh Lượm đưa ra. Nhưng còn hành vi sai phạm của anh Lượm cùng đồng bọn, Công an phường 11 cho biết “chỉ xử phạt hành chính” (!).

Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự, người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như: dùng hung khí nguy hiểm gây nguy hại cho nhiều người, có tổ chức, có tính chất côn đồ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội phạm theo quy định này chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Với việc kéo đông người rồi dùng mã tấu chém hai nạn nhân, cộng với việc gia đình anh Hà đã nộp đơn đề nghị xử lý hình sự, cách xử lý như công an phường đã nêu liệu có hợp lý?

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại sáng 6-10, ông Lê Đình Bảy, Trưởng Công an phường 11, cho biết: “Sau khi mời hai bên đến làm việc, chúng tôi đã chuyển hồ sơ đến công an quận xử lý”.

Ông Lê Văn Hải, Phó Trưởng Công an quận 8, cho biết: “Cơ quan điều tra quận vừa mới thụ lý hồ sơ và sẽ điều tra lại. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật để có hướng xử lý phù hợp”.