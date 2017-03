Vay tiền phải mua kèm bảo hiểm!

Chỉ khuyến khích, không bắt buộc mua bảo hiểm Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề bạn đọc nêu trên, ông Cấn Văn Lực, cố vấn cao cấp của chủ tịch HĐQT BIDV, khẳng định không có điều kiện bắt buộc cho khách hàng mà chỉ là khuyến khích. Cụ thể là khuyến khích việc mua bảo hiểm BIC Bình An, khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm căn hộ, khuyến khích sử dụng các dịch vụ từ BIDV… Nếu nhân viên NH ép mua là nhân viên sai hoặc có sự hiểu lầm ở đây. Tuy nhiên, việc thu nộp phí cấp tín dụng là quy định bắt buộc của NH. Chi phí này bao gồm nhiều chi phí như kiểm tra thông tin nợ xấu trên CIC, phí… Một lãnh đạo BIDV Chi nhánh TP.HCM có phòng giao dịch nơi khách hàng nêu trên vay tiền, cho biết riêng chi nhánh đã triển khai rất tích cực việc cho vay gói 30.000 tỉ đồng mua nhà ở xã hội. NH đều khuyến khích khách hàng chứ không ép buộc. Riêng với việc mua bảo hiểm căn hộ thì đa số khách hàng đều mua cả. Theo giải trình của cán bộ tín dụng, do cán bộ tín dụng đã nói to và cứng nhắc, không tiếp thu đề nghị của khách hàng về việc sửa đổi một số điểm trong dự thảo hợp đồng nên khách hàng không hài lòng và chưa đồng ý ký hợp đồng tín dụng. BIDV TP.HCM đã kiểm điểm, khiển trách cán bộ này. Đến nay, BIDV TP.HCM cũng đã gửi đến quý khách hàng Đặng Anh Quân giải trình như trên và lời xin lỗi chân thành về thái độ và cách thức tư vấn của cán bộ NH đã để khách hàng hiểu lầm về điều kiện bắt buộc hay khuyến khích khách hàng khi được NH cấp tín dụng. YÊN TRANG ghi