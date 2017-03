Vé ghi sai tên, mất toi chuyến du lịch?

Đầu tháng 8-2009, chị H. (ngụ quận 1, TP.HCM) có ý định đến Singapore du lịch. Ngoài chị H., nhóm đi còn có hai mẹ con chị hàng xóm cùng cô em dâu. Một người quen đã trực tiếp đến phòng vé LTR (quận Tân Bình) để mua vé cho nhóm.

Tuy chuyến bay sẽ khởi hành vào hơn 12 giờ nhưng đến khoảng 8 giờ người quen mới mang vé tới. Mọi người vội vàng thu xếp để kịp ra sân bay và không ai kiểm tra lại vé. Ngày 11-8, khi hạ cánh xuống sân bay Singapore, khi ba người đi cùng vẫn được nhập cảnh bình thường thì chị H. đã bị lực lượng an ninh tại đây giữ lại. Qua người phiên dịch, chị H. được biết mình không đủ tiêu chuẩn để nhập cảnh vì vé khứ hồi của chị ghi sai tên lót so với vé chiều đi. Bấy giờ, chị H. mới nhìn kỹ lại chiếc vé và nhận ra sự khác biệt này. Chưa hết, vé về của chị H. đi một hãng khác (không cùng hãng với những người còn lại của nhóm) và thời gian bay là một tháng sau đó (ngày 10-9)! Hôm sau, chị đành mua vé khác để bay trở lại Việt Nam. Tính ra, chị H. đã mất hơn 11 triệu đồng cho các khoản chi phí liên quan.

Cho rằng chính phòng bán vé đã gây ra các sự cố trên, chị H. đã khiếu nại. Tuy nhiên, phòng vé đã từ chối bồi thường, viện lẽ vé điện tử vẫn ghi đúng tên chị H.

Sáng 10-9, tại buổi trao đổi có mặt cả hai bên và phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, người phụ trách phòng vé LTR thừa nhận có sơ suất khi “in sai tên lót của chị H. trên tấm vé do phòng vé tự in để đưa cho khách hàng”. Nhưng theo người này, lỗi trên không phải là nguyên nhân làm hành khách không được nhập cảnh. Bởi code (mã đặt chỗ) in trên vé đó vẫn trùng với mã trên hệ thống mạng điện tử. Do là loại vé điện tử nên chỉ cần mã đúng, tên trên hệ thống đúng với passport là hành khách có thể lên máy bay. Trên biên bản trả về, phía Singapore cũng không nói “do sai tên”. Do vậy, phía phòng vé không đồng ý bồi thường (mà chỉ tự nguyện hỗ trợ một phần) các thiệt hại của chị H.

Tìm hiểu thêm ở các đại lý bán vé máy bay khác, phóng viên được biết có rất nhiều lý do để nước bạn không cho phép du khách nhập cảnh, trong đó có lý do an ninh. Các phòng vé nhỏ không trực tiếp xuất vé điện tử nên thường tự thiết kế mẫu vé của hãng để đưa cho khách. Thỉnh thoảng cũng có việc ghi sai tên của khách hàng trên tấm vé tự in này. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần code đúng, cùng tên trên passport là du khách có thể thoải mái ra vào nước bạn.

Dẫu sao thì khách hàng cũng nên kiểm tra lại vé trước giờ bay để kịp thời điều chỉnh những phát sinh, hạn chế những trục trặc ngoài mong đợi.