Về quê hương khói tổ tông

Hương nhang bay ngào ngạt tạo không khí ấm cúng trong gia đình. Tết có lẽ đến từ ngày đó. Hòa với cái nắng dìu dịu của mùa xuân, hương nhang đưa ngày tết đến gần. Tôi gọi đó là hương xuân ngày tết.

Rồi tết về, làn hương lại bay thơm ngát để cúng ông bà, rước ông Táo lại nhà. Hương nhang ngày tết gợi nhớ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ... Người ta chẳng đã nói: “Mùng một tết cha. Mùng hai tết mẹ. Mùng ba tết thầy” đó sao? Chính trong cách nghĩ ấy mà mùa tết mang lại biết bao hoài niệm về nhân sinh, thế sự... Mùa nhang tết đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người sau một năm vất vả với cuộc mưu sinh. Nhưng trên hết, hương nhang ngày tết mang về sự đầm ấm cho gia đình, sự yên vui cho làng xóm. Hương xuân in vào tâm khảm của những đứa con theo cha mẹ đi thắp nhang cho tổ tiên, từ đó hiểu thêm về lòng biết ơn nguồn cội. Hương xuân nhắc nhớ học trò đi thắp nhang người đã dạy dỗ mình nên người, dẫu biết khi ta lớn lên thì thầy đã khuất bóng.

Phố hương ngày tết. Ảnh: NS

Xuân về, hương khói bay ra từ những nóc nhà, từ làng xóm yên vui. Nhang được thắp lên làm đậm đà thêm mùa xuân đi hái lộc trời. Đến nhà bạn bè, khách thắp nén nhang tưởng nhớ người quá cố, thắt chặt tình bằng hữu, tình làng nghĩa xóm đã có nhau từ thuở còn thiếu từng cọng rau, đói từng con cá. Đó là những nén hương lòng dâng lên mùa xuân ngọt ngào hương sắc và cũng thật nhiều ý vị.

Tết, mọi người thắp nhang ở chùa, miếu, đình... để cầu an gia đạo, mong cho tân niên vạn phúc, cho người người yên vui, nhà nhà no ấm, cầu lộc, cầu tài. Hương nhang làm cầu nối chuyển đến thần, thánh, đấng tối cao với niềm tin năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, tươi sáng hơn.

Có những người đón xuân xa quê, thấy hương xuân lan tỏa bên khung cửa hàng xóm, họ cũng vội thắp nhang để biết rằng mình tha hương nhưng vẫn nhớ nơi quê cha, đất tổ.

Còn nhiều ý nghĩa không sao nói hết với hương nhang gợi nhắc những giá trị tâm linh, những đặc trưng văn hóa của một dân tộc có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Hương xuân ngày tết là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Ngày tết, thông qua những nén hương xuân, truyền thống đạo lý ngàn đời vẫn được khắc ghi và gìn giữ.

Năm nào cũng vậy, cứ tết đến, anh em tôi lại đến nhà ông cậu Hai để hương khói tổ tiên. Mùng hai tết, chúng tôi có mặt ở nhà bác Chín, trước là thắp nhang lên bàn thờ, sau là nhắc chuyện đời qua ly rượu đế cay cay. Tết là dịp để chúng tôi về với cội nguồn, để biết mình được sinh ra và lớn lên từ thế hệ người đi mở đất phương Nam. Hương khói tổ tông ngày tết cho chúng tôi thêm tự hào với mảnh đất nơi mình tìm về thắp nhang chính là nơi xưa kia bao giọt mồ hôi, máu và nước mắt của cha ông đã đổ xuống để kiến tạo những hạnh phúc vẹn tròn trong cuộc sống hôm nay.

Hương xuân nhà ai ngan ngát đưa. Mẹ mang lên bàn thờ quả dưa cúng ông bà. Nhang thắp lên rồi. Mùa xuân đã vào trong khung cửa.

THANH LAN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 175)