Vé tàu tết bán qua mạng hết sạch sau vài giờ

Đi ngắn nhưng phải mua chặng dài Một khách hàng ở TP.HCM mua vé trên mạng ngày 1-12 cho biết nhà ở Vinh song phải mua vé đi Hà Nội. Bởi lẽ khi chọn vé đi Vinh thì máy không “bán” mà chỉ có vé đi Hà Nội nên đành bấm bụng mua luôn chặng Sài Gòn - Hà Nội. Giá vé chặng này trên 1,6 triệu đồng, trong khi đến Vinh chỉ 1,3 triệu đồng. Ông Đào Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết do hệ thống bán vé được thiết kế theo hướng điều tiết lượng vé ưu tiên cho các chặng đường dài trước. Chính vì vậy vé cho chặng Sài Gòn - Hà Nội được ưu tiên bán trước và tự động, từ từ “nhả” dần cho các chặng ngắn. Trừ vé tập thể, trong dịp cao điểm tết có khoảng 130.000 vé tàu sẽ được mở bán cho đến hết vé mới thôi. Ga Quảng Ngãi gặp sự cố Lúc 17 giờ chiều 1-12, Trưởng ga Quảng Ngãi Bùi Văn Hải cho biết: Từ 13 giờ 30 chiều cùng ngày, hệ thống máy tính và máy in vé ở cả hai cửa bán vé bị lỗi, không thể xuất vé, không ghi nhớ được lệnh bán vé cho khách. Sự cố này nằm ngoài khả năng của ga Quảng Ngãi nên ga Quảng Ngãi đã báo với Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn và được biết nhiều ga cũng bị sự cố như ga Quảng Ngãi. Đồng thời, ga đã làm việc với Công ty FPT để xử lý kỹ thuật. Cho đến 17 giờ chiều cùng ngày, sự cố đã nêu được khắc phục và ga tiếp tục bán vé tàu cho hành khách. Cũng theo ông Hải, cho đến 19 giờ chiều cùng ngày ga đã bán được trên 1.000 vé tàu tết. Một số hành khách phàn nàn ga Quảng Ngãi chỉ bố trí hai cửa bán vé trên hệ thống điện tử nên phải chờ đợi lâu. Trao đổi vấn đề này, ông Hải cho biết việc cài đặt hệ thống mở cửa bán vé do Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn quy định nên ga Quảng Ngãi không thể mở thêm cửa bán vé qua hệ thống điện tử. Trước phản ánh của người dân, ga Quảng Ngãi sẽ có văn bản đề xuất với công ty để cài đặt thêm cửa bán vé đáp ứng nhu cầu của hành khách. V.QUÝ