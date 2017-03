Vết mổ bị nhiễm trùng?

Đến ngày 14-7, do bụng sưng đỏ và đau nhức, đường chỉ khâu bị xì mủ nên tôi quay lại BV và được BS giải thích nguy cơ nhiễm trùng do sinh mổ rất cao. BS đã rạch đường dài rất sâu, khoảng 6 cm ngay vết mổ bắt cháu bé để làm sạch máu, mủ nhưng không khâu lại. Sau đó, tôi xin nhập viện để tiện chăm sóc vết mổ nhưng BS từ chối với lý do hết phòng. BS bảo tôi về nhà, mỗi ngày rửa vết mổ hai lần. Mặc dù làm đúng hướng dẫn nhưng hiện vết mổ của tôi vẫn ra mủ và máu rất nhiều, đau nhức không chịu được. Nhiều lần tôi liên hệ BV mong có lời giải thích thỏa đáng nhưng không thành.

Bà Hồ Thị Cẩm Dung (Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu)

BS PHAN THỊ XUÂN LAN, Phó Giám đốc y khoa thường trực BV Phụ sản Quốc tế, cho biết trong thời gian bà Dung được chăm sóc tại BV thì vết mổ của bà bình thường, không có biểu hiện khác lạ. Gần một tháng sau, do vết mổ bà Dung bị nhiễm trùng nên BV tiến hành rạch mổ làm sạch chất dịch. Đây là vấn đề thường gặp trong y khoa. Vì vết mổ đang trong giai đoạn tiết dịch, cần liên tục vệ sinh sạch sẽ nên BV không khâu lại. Tùy vào cơ địa mỗi người mà vết mổ sẽ tự lành miệng.

BS Lan còn cho biết bà Dung có đề nghị nhập viện để được chăm sóc vết mổ nhiễm trùng nhưng vào thời điểm đó BV không còn phòng. Nay bà Dung muốn nhập viện để được chăm sóc vết mổ thì BV sẽ sắp xếp.

TS HUỲNH THỊ THU THỦY, Phó Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM, cũng cho rằng nhiễm trùng do sinh mổ là nguy cơ thường gặp, nhất là trong trường hợp sinh mổ lần hai. Sau khi rạch lại vết mổ để làm vệ sinh do nhiễm trùng, tùy vào đánh giá mà BS quyết định khâu lại hay không. Song theo TS Thủy, nếu vết mổ sâu và dài khoảng 6 cm thì nên khâu lại sau khi làm vệ sinh sạch sẽ để mau lành và vết sẹo trông thẩm mỹ hơn.

TRẦN NGỌC ghi