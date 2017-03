Vị chủ tịch huyền thoại của Motorola

Mặc dù đã rất thân quen với thương hiệu Motorola nhưng chắc chắn sẽ còn rất nhiều người chưa biết về doanh nhân Bob Galvin - người đã kế thừa và đưa Motorola trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu.

Được rèn giũa trong môi trường kinh doanh từ khi còn nhỏ, sau khi được kế thừa ngôi vị lãnh đạo, Bob Galvin đã dẫn dắt Motorola Inc. đi từ thành công này tới thành công khác. Bob Galvin đã đưa thương hiệu Motorola đến với thế giới một cách hoàn hảo.

Hiện nay, với hàng trăm chi nhánh đặt tại nhiều khu vực trên thế giới, số lượng nhân viên khoảng 66.000 người, tổng doanh thu đạt 41,2 tỷ USD, Motorola đã vươn tầm trở thành một trong những Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Tấm gương cần cù, sáng tạo

Bob Galvin hay còn gọi là Robert Galvin sinh ngày 9/10/1922 tại Marshfield, Wisconsin, Mỹ. Khi còn nhỏ, Bob Galvin đã thể hiện là một người có chí hướng và rất thông minh, trong các môn học tại trường, cậu luôn đạt được kết quả cao, đặc biệt là những môn khoa học tự nhiên.

Khi vẫn còn là một học sinh trung học, Bob Galvin đã bắt đầu làm quen với các công việc đầu tiên tại Công ty Galvin Manufacturing Company do bố cậu sáng lập và điều hành. Do chưa có kinh nghiệm và những kiến thức chuyên sâu, Bob Galvin đã được bố sắp xếp vào vị trí thủ kho.

Ngoài thời gian tới trường, Bob Galvin đã dành hầu như thời gian còn lại của mình vào các công việc của công ty. Trong một môi trường công việc nghiên cứu và phát triển công nghệ của Galvin Manufacturing Company, Bob Galvin đã bắt đầu làm quen được với những công việc đơn giản đầu tiên. Càng làm, Bob Galvin càng bị cuốn hút và chính điều này đã thúc giục Bob Galvin cần phải học tập chuyên sâu để có cơ hội đảm trách những công việc mà thời điểm đó cậu chưa được tham gia.

Tốt nghiệp chương trình học tại University of Notre Dame, bỏ qua những khát khao về công việc, Bob Galvin quyết định tiếp tục chương trình chuyên sâu về điện tử tại University of Chicago. Chính sự xác định đúng hướng đó đã giúp cậu có được một nền tảng kiến thức vô cùng quan trọng để đi tới thành công sau này.

Trong những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học tập và tiếp thu những kiến thức từ sách vở, Bob Galvin còn rất để ý học tập từ thực tế. Và thói quen này đã trở thành ý thức thường trực của Bob Galvin. Từ những công việc đơn giản của những người bạn là công nhân trong các nhà máy hay tới công việc của những người là kỹ sư, nhà quản lý, Bob Galvin đều tìm thấy những kinh nghiệm đáng học hỏi.

Thêm vào đó, từ nhỏ sống trong môi trường gia đình có người cha – ông Paul Galvin (1895-1959) là một doanh nhân, Bob Galvin đã sớm được tôi luyện và có được những hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh. Hy vọng cậu con trai sẽ có đủ tài năng, kinh nghiệm để nối nghiệp gia đình, ông Paul Galvin đã trở thành người thầy đầu tiên và tận tụy nhất của Bob Galvin.

Những lời giảng giải được Paul Galvin đúc kết từ vốn hiểu biết và những kinh nghiệm đã từng nếm trải đã giúp Bob Galvin nhanh chóng có được một nền tảng kiến thức vững chắc, một ý chí tiến thủ trong sự nghiệp sau này.



Theo Vneconomy