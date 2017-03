Vi phạm hành chính: Cần chế tài thêm

UBND TP.HCM đã gửi văn bản kiến nghị cấp trung ương xem xét, bổ sung nhiều biện pháp chế tài để có thể xử phạt nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Có phải ngoài đóng tiền phạt, người vi phạm còn phải đi lao động công ích hoặc bị tháo biển số xe? Đại tá Võ Văn Nhuận (ảnh), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết:

Nghị định 34 ngày 2-4-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) đã cụ thể hóa và bổ sung một số hành vi vi phạm mà các văn bản trước đây chưa đề cập. Nghị định này có thay thế, sửa đổi một số hành vi đã không còn phù hợp, đồng thời tăng mức phạt tiền đối với các vi phạm quy tắc giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhờ vậy mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM đã có nhiều biến chuyển tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm… Tuy nhiên, quá trình triển khai tại TP.HCM cho thấy nghị định này cần được điều chỉnh để việc xử phạt tại các đô thị lớn khả thi hơn.

Lấn chiếm đường: Sẽ phạt theo loại đối tượng

. Theo ghi nhận của PV, nhiều trường hợp vi phạm Nghị định 34 (như lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán…) tuy có mức phạt tiền rất nặng (20-30 triệu đồng/trường hợp) nhưng các quận, huyện ít áp dụng do nhiều người buôn bán nhỏ không có tiền đóng phạt. Nên chăng bổ sung biện pháp chế tài như lao động công ích, phạt giam hành chính… để tăng tính răn đe?

+ Phòng chúng tôi cũng cho rằng các biện pháp chế tài như lao động công ích, phạt giam hành chính… sẽ có tác dụng răn đe lớn, mang lại hiệu quả cao hơn so với mức phạt tiền thông thường. Hình thức xử phạt này cũng đã được nhiều nước áp dụng theo hướng ngoài hình thức phạt chính bằng tiền thì người vi phạm còn phải chịu thêm hình thức phạt bổ sung là đi lao động công ích trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, việc phạt bổ sung này cần phải được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật (như vi phạm nào bị buộc lao động công ích, cơ quan theo dõi, giám sát, cưỡng chế thực hiện…). Trước mắt, phòng chỉ đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cần tập trung xem xét, hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính để từ đó xây dựng những hình thức phạt bổ sung phù hợp. Riêng đối với hành vi buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, mức phạt theo Nghị định 34 không phù hợp với tình hình thực tế. Phòng đã kiến nghị nên có mức phạt theo từng loại đối tượng, theo diện tích lấn chiếm hoặc tùy theo tính chất lấn chiếm.

Đối với việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, TP.HCM kiến nghị nên có mức phạt theo từng loại đối tượng, theo diện tích hoặc tính chất lấn chiếm. Ảnh: THÁI HIẾU

Lạng lách, đánh võng: Có thể bị tạm giữ xe

. Dư luận rất bức xúc trước nạn thanh thiếu niên tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự về đêm. Nhiều ý kiến cho rằng với vi phạm này thì nên thay việc phạt tiền bằng việc giam xe sẽ hiệu quả hơn.

+ Hiện Nghị định 34 không quy định việc tạm giữ phương tiện đối với một số hành vi vi phạm có liên quan đến các lỗi nêu trên. Chúng tôi đã đề xuất nên có thêm biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm.

. Nhiều ôtô đậu, đỗ sai quy định đã bị dân phòng, thanh tra xây dựng… tháo biển số xe. Cách xử lý này không đúng ở thời điểm hiện tại nhưng tới đây có thành quy định chính thức?

+ Cần lưu ý Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 34 và các văn bản pháp luật khác có liên quan không quy định việc đình chỉ lưu hành phương tiện bằng hình thức tháo biển số xe. Do vậy, người có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông sẽ không bị tháo biển số xe; các lực lượng chức năng cũng không có thẩm quyền tháo biển số xe của người vi phạm. Vừa rồi, UBND TP.HCM có kiến nghị nên áp dụng biện pháp tạm giữ biển số của các xe vi phạm hoặc cẩu, kéo xe vi phạm về nơi tạm giữ cho đến khi tài xế đến trình diện cũng như chấp hành xong quyết định xử phạt. Đề xuất này xuất phát từ UBND các quận do các tài xế ôtô vi phạm việc dừng, đỗ xe... ở khu vực nội thành thường tìm cách lẩn trốn khi bị kiểm tra, do sợ bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn khiến lực lượng chức năng rất khó xử lý.

. Cũng có ý kiến đề nghị nên tháo biển số xe vi phạm thay vì phải xây kho tạm giữ xe vi phạm dễ phát sinh rắc rối. Ông nghĩ sao về đề xuất này?

+ Ngoài việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, các kho còn tạm giữ các tang vật, phương tiện tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự và các trường hợp vi phạm bị tịch thu phương tiện hoặc phương tiện chưa rõ nguồn gốc sở hữu. Chính vì thế, ý kiến “tháo biển số xe, gắn biển “xe vi phạm” để không phải xây kho tạm giữ” rất khó được chấp nhận. Bởi mục đích của việc tạm giữ phương tiện nhằm răn đe, giáo dục người vi phạm, đồng thời là biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt đối với người vi phạm. Ngoài ra, đối với các phương tiện đã quá niên hạn sử dụng hoặc không bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật, nếu gắn biển “xe vi phạm” rồi cho lưu thông tiếp trên đường sẽ gây mất an toàn giao thông. Chưa kể, người vi phạm ở các tỉnh, thành khác có thể làm đơn cớ mất biển số xe và sẽ nhanh chóng được cấp biển số mới mà không phải chấp hành quyết định xử phạt.

. Xin cảm ơn ông.

