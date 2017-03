Vì sao chưa giao trả xe?

Do lo sợ nên tài xế đã không chấp hành. Thế là CSGT buộc anh này phải đưa xe cùng hàng hóa về trụ sở công an quận để xử lý và sau đó thì tài xế bỏ trốn. Tôi đã tìm cách đưa tài xế đến làm việc với công an nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được xe và hàng hóa của mình.

Bà Lê Thị Hải Yến (Chung cư Bàu Cát, quận Tân Bình, TP.HCM)

Thượng tá ĐÀM VĂN CHUNG, Phó Trưởng Công an quận 11, trả lời: “Do có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ nên tài xế trên đã bị Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh lập biên bản với lỗi chở hàng vượt quá trọng tải đối với xe dưới năm tấn, không có giấy phép lái xe theo quy định.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và xem xét các lỗi vi phạm của tài xế, công an quận đã ra quyết định phạt tiền đối với tài xế, tạm giữ phương tiện 10 ngày, đồng thời áp dụng hình thức phạt tiền đối với chủ xe. Tuy nhiên, do bà Yến không nhận quyết định xử phạt và cũng không chấp hành quyết định này nên công an quận còn giữ xe cùng hàng hóa. Ngoài ra, do bà Yến khiếu nại cách xử lý của chúng tôi nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Thanh tra Công an TP.HCM xem xét”.

Ông ĐOÀN NGỌC NHƠN, Chánh Thanh tra Công an TP.HCM, cho biết: “Để có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của bà Yến, chúng tôi đang kiểm tra, xác minh vụ việc, làm rõ quy trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Riêng về yêu cầu lấy xe và hàng hóa, bà Yến cần liên hệ trực tiếp với Công an quận 11 để thực hiện quyết định xử phạt trước khi nhận lại tài sản”.

NHƯ NGHĨA ghi