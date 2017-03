Vì sao dỡ bỏ mái hiên di động?

Chủ nhà che chắn tạm bợ để buôn bán sau khi địa phương dỡ bỏ mái che (ảnh chụp trên đường Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Ân



Nhiều hộ dân chưa nghe thông báo Một số hộ dân ở P.Trường Thọ cho biết họ chỉ được cán bộ phường thông báo miệng là phải đập bỏ bậc thềm chứ không nghe nói gì đến việc phải dỡ bỏ mái che. Một số hộ dân khác ở P.Trường Thọ cho biết họ không nghe thông tin gì cả. Tại P.Linh Đông, có nhà nhận được thông báo về việc phải dỡ bỏ mái hiên, có nhà không biết gì về việc này.Theo đại diện P.Trường Thọ và P.Linh Đông, có thể trong quá trình cán bộ phường đi thông báo về việc trên, một số trường hợp người dân vắng nhà nên không nắm được.

Bà Lê Thị Thanh Tươi (100 Kha Vạn Cân, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) kể khoảng 9g ngày 10-1, lực lượng của P.Trường Thọ và Q.Thủ Đức bất ngờ đến nhà bà dỡ bỏ mái hiên mà không hề giải thích lý do. Cả tháng nay bà không hề quay mái hiên ra nhưng đoàn làm việc vẫn kiên quyết tháo bỏ hộp sắt quay mái hiên đang gắn trên tường nhà bà. Bà Tươi hỏi lý do cưỡng chế thì một cán bộ thanh tra xây dựng của Q.Thủ Đức trả lời: “Lên mà hỏi chủ tịch quận”.Bà Hồ Thị Sớm (ngụ 190 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ) cho biết: “Cách đây vài ngày có nhiều người ở quận tới rồi bất ngờ trèo lên cắt bỏ mái tôn nhà tôi. Tôi năn nỉ đừng cắt vì nó chỉ lồi ra một chút để che mưa nắng chứ đâu lấn lòng đường mà họ vẫn không chịu”.Nhiều nhà cao hơn mặt đường phải xây bậc lên xuống bằng ximăng cũng bị đập bỏ. Anh K., ngụ đường Kha Vạn Cân, nói: “Tôi biết xây bậc lên xuống trước nhà là sai nhưng địa phương muốn đập bỏ phải báo để dân biết trước mà chuẩn bị chứ. Đập bỏ bất ngờ quá khiến bây giờ tôi không dắt xe vào nhà được”.Nhiều người dân P.Tam Phú, Q.Thủ Đức lo lắng nếu địa phương không cho họ dùng mái hiên để che mưa nắng thì hàng hóa sẽ hư hỏng. “Buôn bán càng lúc càng khó khăn, tết nhất đến mà thêm nhiều quy định khắt khe như vậy thì làm sao người dân kiếm sống nổi...” - chị T., một người dân kinh doanh thực phẩm, buồn rầu nói.Ông Hải (ngụ 232 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông) cho rằng người dân phải thực hiện chủ trương của Nhà nước nhưng Nhà nước phải xem xét coi chủ trương có phù hợp với tình hình thực tế hay chưa và cho người dân được trình bày khó khăn, nguyện vọng của mình.Theo ông Hải, nếu không cho người dân sử dụng mái hiên thì quả là khó khăn cho đời sống của họ. Nhiều nhà có chiều sâu chỉ 5-7m nên bị nắng chiếu gắt, mưa hắt thì làm sao buôn bán, sinh hoạt. Tết nhất đến nơi, người dân chỉ mong yên ổn buôn bán. Nhiều người lo hàng hóa bị ảnh hưởng nên loay hoay kiếm đồ che chắn, vá víu đỡ nên càng khiến bộ mặt đường phố lôi thôi, nhếch nhác hơn trước...Chạy dọc một số tuyến đường mà Q.Thủ Đức đã dỡ bỏ mái hiên, chúng tôi ghi nhận nhiều người dân sử dụng các miếng nhựa, tấm bạt để che tạm bợ trước nhà...Chiều 11-1, ông Phạm Văn Danh - chánh thanh tra xây dựng Q.Thủ Đức - cho biết công việc trên trong kế hoạch của quận nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông theo chủ trương của TP.Từ ngày 5-1, quận bắt đầu triển khai kế hoạch trên ở các tuyến đường trung tâm, do lực lượng thanh tra xây dựng quận và phường phối hợp thực hiện. Trước tết sẽ lập lại trật tự ở các tuyến đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân và đến nay cơ bản đã làm xong. Sau tết sẽ triển khai ở một số tuyến đường còn lại, trong đó có tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn Q.Thủ Đức.Theo ông Danh, trước khi triển khai kế hoạch trên, UBND các phường đã thông báo đến từng hộ dân và yêu cầu người dân cam kết tự tháo dỡ hiên, mái che trước nhà vi phạm không gian chung. Ngoài ra, người dân phải tự tháo dỡ các bậc thềm tự xây làm lối đi vào nhà (phần lấn chiếm vỉa hè).Khi người dân không tự thực hiện buộc lòng địa phương phải cưỡng chế, tháo dỡ.Ông Trương Văn Thống, chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, xác nhận việc dỡ bỏ mái hiên là chủ trương của quận.Theo BẢO ÂN - LAN VI (TTO)