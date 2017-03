Vì sao không được hưởng thuế suất ưu đãi?

Thế nhưng từ tháng 10-2012, công ty chúng tôi mới biết mình không được hưởng thuế suất ưu đãi nữa và bị truy thu thuế các lô hàng cũ. Vì sao có sự thay đổi này?

Lê Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Văn Hoa)

Ông NGUYỄN HỮU NGHIỆP, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, trả lời:

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, thanh tra ngành hải quan phát hiện nhiều trường hợp công chức hải quan đã chấp nhận chưa đúng quy định C/O mẫu E hợp lệ đối với các trường hợp bên bán hàng là một công ty đặt ngoài khu vực thương mại tự do ACFTA (các quốc gia Asean và Trung Quốc, trừ Hong Kong). Để giải quyết những vướng mắc trong Hiệp định thương mại tự do ACFTA, Chính phủ đã có Văn bản số 7981 ngày 19-11-2008 và Bộ Tài Chính có Công văn số 16186 ngày 31-12-2008 về việc xử lý theo mức thuế MFN đối với các lô hàng sử dụng C/O mẫu E nhưng hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt trụ sở ngoài các quốc gia tham gia Hiệp định ACFTA như đã nêu trên.

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành, cơ quan hải quan đã tiến hành truy thu thuế đối với các lô hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Văn Hoa. Những doanh nghiệp (DN) này cũng đã có văn bản đề nghị xem xét và Cục Hải quan TP.HCM cũng đã có văn bản trả lời cho các DN. Dẫu biết là các DN có gặp khó khăn trong việc bị truy thu thuế những lô hàng từ những năm trước đây mà DN đã bán hết hàng hóa, đã quyết toán thuế nhưng Cục Hải quan TP.HCM không thể làm khác quy định.

NHƯ NGHĨA ghi