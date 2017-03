Vỉa hè không phải để chạy xe

Nếu đi vào đầu sáng trên đường Pasteur, gần đến ngã tư Lê Thánh Tôn và ngã tư Lý Tự Trọng, mọi người thường nhìn thấy nhiều xe máy chạy trên hai vỉa hè nằm bên hông trụ sở UBND TP.HCM và Bảo tàng lịch sử TP.HCM. Cảnh tượng này hay xảy ra khi các xe phía trước dừng chờ đèn đỏ và những xe sau muốn có cơ hội để khi đèn xanh bật lên thì họ sẽ chạy xuống đường, vượt lên trước các xe khác.

Tương tự, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Du bên hông dinh Thống Nhất cũng thường xuyên chứng kiến nhiều dòng xe máy chạy vù vù trên vỉa hè, bất chấp sự ngạc nhiên lẫn khiếp sợ của nhiều đoàn du khách nước ngoài đang rảo bộ.

Trên đường Nguyễn Tri Phương, gần đến ngã tư Ba tháng Hai, nếu đi vào cuối chiều, mọi người cũng dễ nhìn thấy nhiều xe máy tự nhiên leo lên vỉa hè vốn chẳng trống trải gì. Lý do vẫn là ở phía trước bị ùn ứ xe và thay vì nối đuôi nhau chờ đến lượt, nhiều người đã chọn cách trèo lên lề để thoát khỏi rừng xe càng nhanh càng tốt.

Người nước ngoài này rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người vô tư chạy xe máy trên lề đường. Ảnh: HTD

Nếu lúc trước thỉnh thoảng mới có người chạy trên vỉa hè một đoạn ngắn để vào nhà mình thì gần đây, việc leo lề đang trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Đồng ý là có một số đoạn đường bị “lô cốt” rào chắn và người chạy xe dù muốn hay không muốn cũng buộc phải leo lề. Nhưng đa số các trường hợp leo lề khác, tuy có thể và phải chạy dưới đường thì nhiều người vẫn cứ leo lề trông rất chướng mắt.

Có ai đó so sánh hành vi leo lề cũng tựa như hành vi không chịu xếp hàng nơi công cộng. Cả hai đều biểu hiện sự ích kỷ cực đoan, chỉ biết mình, lợi ích của mình; biểu hiện cho lối sống không có trật tự, đi sau nhưng muốn đến trước.

Nhiều lần tôi chứng kiến vài người đang bon bon trên lề thì lật đật chạy xuống do chợt thấy có công an đứng chốt ở giao lộ. Cũng có người lỡ trớn chạy luôn và được công an cho qua. Khi các đối tượng sai phạm còn biết sợ luật, sao cảnh sát giao thông không xử phạt để người vi phạm không còn cơ hội lặp đi lặp lại đến thành thói quen?

LÊ ĐẠI (Quận 3)