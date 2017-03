Viện các lý do không xác đáng để từ chối dân

Năm 2007, tôi có làm hộ chiếu phổ thông mà trong đó có kèm theo hai đứa con (một sinh năm 1995, một sinh năm 1997). Nay do hai con đã hơn 14 tuổi nên tôi xin tách hộ chiếu riêng cho cả hai. Vì đứa nhỏ chưa đến tuổi làm CMND nên tôi đã đến Công an phường Phước Bình, quận 9 (TP.HCM), nơi gia đình tôi đăng ký hộ khẩu thường trú để xin xác nhận vào đơn cấp hộ chiếu phổ thông của cháu.

Nơi đây cũng đồng ý xác nhận nhưng lại không chịu đóng dấu giáp lai ảnh cho cháu. Cô công an thụ lý giải thích: “Chị đã bán nhà về lưu trú tại phường 6, quận 3 nên giờ phải đến công an phường đó đóng dấu giáp lai ảnh”. Nghĩ bụng “chỗ mới không chứng đơn thì làm sao đóng dấu” nên tôi cứ hỏi đi hỏi lại. Tuy nhiên, người cán bộ vẫn khăng khăng “công an phường nơi đăng ký tạm trú sẽ đóng dấu giáp lai ảnh vì họ quản lý nhân khẩu tạm trú”.

Thôi thì cứ quay về Công an phường 6, quận 3 vậy. Nhưng đúng như tôi đã dự liệu, cơ quan này không làm theo chỉ vẽ của Công an phường Phước Bình, quận 9 viện lẽ “nơi nào xác nhận thì nơi đó đóng giáp lai, lại nữa tôi cũng không đăng ký tạm trú tại địa phương”.

Không còn cách nào khác, tôi phải chạy đến Công an phường Phước Bình, quận 9 và tìm cách gặp lãnh đạo thì mới được giải quyết dứt điểm. Tính ra thay vì đến một nơi, một lần, tôi đã phải đến hai nơi, ba lần mới xong việc.

Theo tôi, cô công an nói trên không cố tình làm khó tôi. Có lẽ cớ sự xảy ra do cô không nắm các quy định của pháp luật cũng như không tự thấy những bất hợp lý trong đòi hỏi của chính mình.

HOÀNG OANH

Tôi đang làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chủ quyền nhà đất và mới rồi tôi có đến UBND phường nơi cư trú để xin chứng thực tờ tường trình nhà đất. Trong tờ tường trình này, ngoài phần trình bày về nguồn gốc nhà đất, tôi còn có thêm câu cam kết nhà đất không có tranh chấp.

Viện lẽ một đơn chỉ được nêu một nội dung, nhân viên phường đã định bắt tôi về làm lại đơn khác. Tôi đã cố gắng thuyết phục rằng các phường khác vẫn chứng bình thường những đơn như thế, bởi ở đây là chứng thực chữ ký chứ không phải chứng nhận nội dung. Cô nhân viên vẫn tiếp tục lắc đầu. Do không chịu đựng được nữa, tôi đề nghị cô nếu từ chối thì ghi rõ lý do để tôi biết đường mà tính. Sau một hồi dằng dai qua lại, cô cũng đã làm cho tôi thủ tục chứng thực chữ ký.

Tôi tin rằng không lãnh đạo phường, xã nào muốn hành dân, chỉ có một số nhân viên, cán bộ vì chưa rành rẽ thủ tục đã gây phiền phức cho dân.

Một bạn đọc