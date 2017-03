Viên chức cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 1-1-2010, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu thực hiện trên cả nước. Thế nhưng thời gian qua, người lao động (NLĐ) gặp khó khăn trong thủ tục đăng ký thất nghiệp và nhận trợ cấp thất nghiệp. Để NLĐ hiểu rõ hơn vấn đề này, sáng 22-10, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức giao lưu trực tuyến Gỡ vướng trong chi trả BHTN.

Phải đăng ký thất nghiệp trong vòng bảy ngày

Nhiều bạn đọc thắc mắc liệu mình có bị trễ thời hạn đăng ký BHTN hay không khi hằng tháng công ty vẫn trích tiền lương đóng BHTN nhưng từ khi công ty bị giải thể đến nay NLĐ vẫn chưa có quyết định nghỉ việc và công ty cũng chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Ông Trần Hiếu Liêm, Phó phòng Lao động-Tiền lương-Tiền công - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH), giải thích: “Khi bị giải thể, doanh nghiệp phải tiến hành chốt sổ BHXH để NLĐ lập thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Đồng thời, người sử dụng lao động phải ra quyết định cho NLĐ nghỉ việc để NLĐ làm thủ tục đăng ký thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố nơi mình làm việc trong thời hạn bảy ngày kể từ khi có quyết định nghỉ việc”.

Bạn đọc Trần Văn Thái băn khoăn vì doanh nghiệp nợ BHXH nên không chốt sổ BHXH kịp thời để làm cơ sở giải quyết chế độ BHTN. Thế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hướng dẫn cụ thể những thông tin cơ bản về thủ tục để NLĐ được hưởng BHTN. Ông Liêm phân tích: “Trong 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, NLĐ phải làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm. Trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH dưới ba tháng cũng được cơ quan BHXH chốt sổ nếu doanh nghiệp có cam kết nộp BHXH...”.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến Gỡ vướng trong chi trả BHTN do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 22-10. Ảnh: H.VI

Nghỉ thai sản không phải đóng BHTN

Nhiều lao động nữ muốn biết trong thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHTN hay không. Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM, những người nghỉ thai sản, người đang hưởng chế độ BHXH nghỉ việc riêng không hưởng lương thì không phải đóng BHTN trong thời gian này. Ngoài ra, các đối tượng đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ không phải tham gia BHTN khi xin đi làm trở lại.

Một số câu hỏi gửi về nêu thắc mắc không rõ viên chức của các đơn vị sự nghiệp như giáo dục, y tế… có phải đóng BHTN hay không? Trường hợp người bị tạm giam có bị dừng hưởng BHTN hay không? Nếu việc tạm giam bị oan thì chế độ BHTN được giải quyết như thế nào? “Viên chức cũng là đối tượng tham gia BHTN. Theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp là công chức thì không thuộc đối tượng tham gia BHTN. Những người bị tạm giam chỉ bị tạm dừng BHTN. Sau thời gian tạm giam, họ sẽ được xem xét việc tiếp tục hưởng BHTN hằng tháng với điều kiện họ vẫn đang trong khoảng thời gian hưởng BHTN” ông Thắng giải thích.

Liên hệ BHXH TP để được gỡ rối

Không ít bạn đọc bức xúc vì tháng đầu tiên đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp nhưng từ tháng thứ hai trở đi, tiền vào thẻ ATM chậm cả tháng trời không rõ nguyên do. Ông Trần Dũng Hà, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm (BHXH TP.HCM), giải thích: “Theo thỏa thuận giữa Sở LĐ-TB&XH và BHXH TP.HCM, hằng tháng Trung tâm Giới thiệu việc làm sẽ tổng hợp danh sách người đến thông báo tìm kiếm việc làm đúng thời gian quy định và chuyển cơ quan BHXH TP lập danh sách chuyển tiền vào thẻ ATM cho NLĐ. Hiện nay do số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng đến đăng ký quá đông nên có thể xảy ra tình trạng sót tên trong danh sách. Do đó, nếu NLĐ đã đăng ký đầy đủ và đúng hạn mà chưa nhận được tiền thì trước tiên phải liên hệ với Trung tâm Giới thiệu việc làm TP xem có bị sót tên trong danh sách hay không. Ngoài ra cũng có thể liên hệ với BHXH TP để được trả lời cụ thể”.

Từ những bức xúc trên có ý kiến cho rằng nên quy các chế độ BHTN về cho BHXH TP quản lý vì cơ quan này vừa có kinh nghiệm và đầy đủ cơ sở vật chất để triển khai vừa nắm được danh sách thực các đối tượng xin hưởng BHTN. Trong thực tế, một số NLĐ đã tìm được việc làm nhưng vẫn nhận tiền BHTN. Về điều này, ông Trần Dũng Hà đánh giá: “Đây là ý kiến rất hay và phù hợp với thực tế. Cơ quan BHXH TP ghi nhận và sẽ kiến nghị với ngành LĐ-TB&XH để xem xét…”.

Bạn đọc có thể xem chi tiết trên http://phapluattp.vn.

PHONG ĐIỀN