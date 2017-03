Viết báo chân thật nhưng cũng cần chọn lọc

Cân nhắc để không xâm phạm quyền nhân thân

Có nhiều điều đáng suy ngẫm từ loạt bài về việc xâm phạm đời tư đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM. Để thu hút bạn đọc, có lúc báo chí đã vô tình xâm phạm quyền nhân thân của người khác. Ý tôi muốn nhắc lại tin “Ổ đề tại nhà chồng một cán bộ ở Bình Dương” (Pháp Luật TP.HCM ngày 7-5). Về nguyên tắc, mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tại sao A vi phạm pháp luật mà báo chí lại lôi người vô can vào cuộc? Có phải vì sợ nếu chỉ nêu đơn thuần A thì không ai thèm đọc nên báo phải lôi vợ/chồng người đó đang làm ông này bà nọ ra để nói? Nếu vậy thì sai rồi!

Không phải thời này mới có chuyện học trò đánh nhau, người này chém người kia, thầy giáo gạ tình sinh viên... Nhưng do kỹ thuật hiện đại cộng với sự nhiệt tình tham gia của báo chí mà cái ác đã và đang được gặm nhấm đến mức khó chấp nhận được. Như trong vụ em Hào Anh ở Cà Mau bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ dã man. Có lẽ báo muốn mô tả cụ thể để dư luận biết rõ mức độ dã man. Nhưng nên nhớ khoản 2 Điều 5 Nghị định 51 không cho phép báo chí miêu tả tỉ mỉ hành động tội ác. Có lẽ khi gặp những trường hợp tương tự như thế, báo chí phải bình tĩnh, cân nhắc để làm chủ được liều lượng thông tin, hạn chế những tác hại có thể phát sinh.

LÊ THU THỦY (lethuthuy… @gmail.com)

Đọc bài “Đời tư nghệ sĩ: Viết sao cho phải đạo” (Pháp Luật TP.HCM ngày 13-6), tôi rất tâm đắc với lưu ý của Thiếu tướng Hữu Ước (Tổng Biên tập báo Công An Nhân Dân): “… trước khi đặt bút viết, anh phải đặt mình vào vị trí của nhân vật xem thông tin đó có phương hại nghiêm trọng đến đời sống riêng tư của họ và có tác động tích cực đến công chúng hay không”. Bên cạnh đó, nhà báo phải tự đề ra những quy tắc nghiêm ngặt trong hành nghề: “Phải có bằng chứng để người đi kiện không thể thắng kiện”. Nghe đơn giản vậy nhưng quy tắc này chỉ những phóng viên giỏi, có lập luận vững, có ý thức trách nhiệm cao và có cái tâm trong sáng mới đạt được.

Nhà báo đang tác nghiệp tại một phiên tòa. Ảnh minh họa: HTD

Bất cứ ai và dù ở giai tầng nào cũng luôn có lòng tự trọng, có ý thức bảo vệ danh dự mình và những người có liên quan. Vì vậy, các phương tiện thông tin đại chúng cần cân nhắc kỹ trước khi đưa những thông tin chưa đẹp lên báo. Đành rằng một trong năm nguyên tắc của báo chí là tính chân thật nhưng không phải bất kỳ chuyện thật nào cũng bê nguyên xi lên báo. Bởi bên cạnh chức năng thông tin, báo chí còn có chức năng giáo dục, định hướng dư luận.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần phạt nghiêm và loại ra khỏi làng báo những phóng viên cố tình hại người khác hoặc làm những điều trái với lương tâm của người làm báo chân chính. Luật Báo chí của ta không bao giờ dung dưỡng những người làm báo như vậy.

ĐẶNG MINH HÂN