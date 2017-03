Vinh danh kỳ 7: Giải nhất về với núi Sam - Châu Đốc

Trong số đó chỉ có khoảng 50% đáp án có viện dẫn đến Luật Cạnh tranh 2004, số đáp án còn lại chỉ viện dẫn các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Con số may mắn của À Ra Thế kỳ 7 là 603, không cao như nhiều bạn đọc dự đoán.









Đáp án của bạn đọc Nguyễn Phú Quý công tác tại UBND phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang (0928012…, emai: nguyenquycd69@gmail.com) khác với đa số các đáp án khác gửi về cho À Ra Thế. Ngay từ đầu, bạn Quý xác định ngay hành vi của A đã vi phạm Luật Cạnh tranh 2004: “A và B đem xe tải đến đậu trước cửa quán của C nhằm gây trở ngại cho việc kinh doanh của C là vi phạm Luật Cạnh tranh 2004 được quy định tại các Điều 2 khoản 1; Điều 3 khoản 4 (Hành vi cạnh tranh không lành mạnh…); Điều 44…”. Đồng thời, bạn đọc Quý cũng đưa ra con số dự đoán 597, chênh lệch 6 so với số người có đáp án đúng. Do vậy, bạn đọc Nguyễn Phú Quý đã xuất sắc đưa giải nhất với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng về với núi Sam - Châu Đốc.

Giành vị trí thứ hai của À Ra Thế kỳ 7 với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng là một gương mặt mới toanh đến từ tỉnh Quảng Nam, bạn đọc Hồ Đại Long (0983513…, email: dailongkt@gmail.com). Bạn Long đã xác định việc đậu xe của A là không vi phạm điều cấm của pháp luật giao thông đường bộ nhưng vi phạm Luật Cạnh tranh 2004. Với dự đoán có 595 người có đáp án đúng (chênh lệch 8) bạn Long đã giành được giải nhì của À Ra Thế kỳ 7.

Ở giải ba kỳ này có sự tranh chấp giữa bạn đọc Nguyễn Thị Kiều An hiện đang công tác tại Chi cục Thuế TP Châu Đốc, An Giang (0918234…, email: ducty2006@gmail.com) với bạn đọc Lâm Quốc ở quận 11, TP.HCM (0906008…, email: lq8493@gmail.com) khi cùng đưa ra con số dự đoán 612 (chênh lệch 9). Qua kiểm tra, À Ra Thế thấy rằng bạn đọc Kiều An gửi đáp án về cho chương trình vào lúc 11 giờ 40 phút và bạn đọc Lâm Quốc gửi đáp án lúc 18 giờ 19 phút cùng ngày 10-9-2016. Do vậy, bạn đọc Kiều An đã nhanh tay hơn, giành được giải ba của À Ra Thế kỳ 7 với phần thưởng trị giá 800.000 đồng. Bạn đọc Lâm Quốc đành chịu về sau với giải khuyến khích của chương trình với phần quà trị giá 500.000 đồng.

Giải khuyến khích còn lại với phần thưởng trị giá 500.000 đồng thuộc về bạn đọc Trịnh Anh Tuấn ở Bà Rịa-Vũng Tàu (0995113…, email: trinhanhtuan190988@gmail.com) có đáp án trùng với đáp án của À Ra Thế và đưa ra con số dự đoán là 589 (chênh lệch 14).

À Ra Thế xin chúc mừng năm bạn đọc có tên trên. Những bạn đọc chưa được vinh danh hãy tiếp tục tích cực tham gia tình huống của À Ra Thế kỳ 8 và những kỳ tiếp theo nhé. “Không được giải, cũng được luật” mà, phải không các bạn!

Danh sách bạn đọc trúng giải

Giải nhất:





Nguyễn Phú Quý

địa chỉ: UBND phường Châu Phú B,

TP Châu Đốc, An Giang

Số dự đoán: 597

Giải nhì:

Hồ Đại Long

địa chỉ: Đường Hồ Nghinh, TP Tam Kỳ,

Quảng Nam

Số dự đoán: 595

Giải ba:

Nguyễn Thị Kiều An

địa chỉ: Chi cục Thuế TP Châu Đốc,

An Giang

Số dự đoán: 612

Giải khuyến khích:

Lâm Quốc

địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM

Số dự đoán: 612

Giải khuyến khích:

Trịnh Anh Tuấn

địa chỉ: Tân Hải, huyện Tân Thành,

Bà Rịa-Vũng Tàu

Số dự đoán: 589