Vĩnh Long: Người chết...bảo lãnh cháu ngoại nhập hộ khẩu (!?)

Năm 2007, qua mai mối, chị Thảo có ý định kết hôn với một người Đài Loan rồi sau đó sẽ xuất cảnh theo chồng. Ngại Đồng Tháp gây khó trong việc đăng ký kết hôn này, chị Thảo đã tìm cách chuyển hộ khẩu đến quê ngoại là Vĩnh Long.

Do sơ suất trong quản lý nhân khẩu nên ông ngoại của Thảo vẫn còn đứng tên làm chủ hộ một căn nhà tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long mặc dù ông đã... chết cách nay ba năm. Biết rõ vậy nhưng để giúp đỡ Thảo, một nhân viên ấp đã mạo danh người chết ký giấy bảo lãnh cho Thảo nhập hộ khẩu vào hộ ông ngoại. Sau đó, căn cứ vào đề xuất của ấp, xã đã xác nhận hồ sơ của Thảo và Công an huyện Bình Tân đã giải quyết cho Thảo nhập hộ khẩu.

Vụ việc bị vỡ lở khi Thảo đến Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. Từ một số nghi vấn trong hồ sơ, cơ quan này đã yêu cầu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh. Qua xem xét, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định trường hợp của Thảo không được chuyển hộ khẩu từ Đồng Tháp đến Vĩnh Long do chị không thường xuyên sinh sống tại nơi ở mới.

Ngày 6-8-2008, căn cứ vào Điều 12 (khoản 1) và Điều 19 Luật Cư trú, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú nhân khẩu của chị Thảo.