VKS huyện công khai xin lỗi người bị giam oan

Như Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 4-11 đã thông tin, năm 2006 anh Rồi bị hai thanh niên đi xe môtô va quẹt. Sau khi anh Rồi đuổi theo, người va quẹt đã tự nguyện đưa sợi dây chuyền cho anh Rồi “làm tin”... Ngay trong ngày, Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố, tạm giam anh Rồi về tội bắt người trái pháp luật và tội cưỡng đoạt tài sản. Gần năm tháng sau, VKS đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Rồi do “hành vi không cấu thành tội phạm”.

Ông Nguyễn Hương Giang, Viện phó VKSND huyện Cần Giuộc, cho biết: “Ngoài xin lỗi trước dân, chúng tôi còn thực hiện việc xin lỗi trên hai tờ báo (trước đây đã đưa tin là anh chặn đường cướp của) theo yêu cầu của anh Rồi. Riêng về khoản bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho anh Rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục thương lượng”.