VKS yêu cầu khởi tố vụ án

Ngoài ra, anh T. còn ngang nhiên gọi thợ khóa vào nhà nạn nhân để phá tủ lấy bốn lượng vàng và sáu triệu đồng. Ngày 28-11-2007, cơ quan điều tra Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng không có dấu hiệu phạm tội.

Ngày 23-10-2008, VKSND huyện Gò Dầu đã ra quyết định hủy bỏ “quyết định không khởi tố vụ án hình sự” nêu trên của Công an huyện Gò Dầu. Đồng thời, VKSND huyện cũng yêu cầu công an huyện khởi tố bị can T. về tội giao cấu với trẻ em.