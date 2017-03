Vợ bí thư huyện cho thuê đất trái phép

Xưởng cắt tách hạt điều của Công ty TNHH Long Việt tại xã An Chấn (huyện Tuy An, Phú Yên) hiện vẫn hoạt động dù trước đó UBND huyện Tuy An, UBND tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản yêu cầu phải ngừng ngay và dời đi nơi khác. Xưởng xây không phép, lấn chiếm đất công gây ô nhiễm này nằm trên khu đất của ông Lê Hoàng Sang - Bí thư Huyện ủy Tuy An.

Thách dân đi kiện

Theo phản ánh của nhiều người dân xã An Chấn, từ đầu năm đến nay cuộc sống của họ đảo lộn khi xưởng chế biến hạt điều trên hoạt động. “Suốt từ sáng đến đêm, mùi hôi khó chịu đến nhức óc từ xưởng hạt điều lan ra khắp vùng. Nhiều trẻ em bị đổ bệnh bất thường, không ít người lớn tuổi phải đi lánh nạn, đến nơi khác ở nhờ” - bà Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ thôn Phú Quý, xã An Chấn) cho biết.

Theo người dân xã An Chấn, họ liên tục phản ánh, khiếu nại nhưng địa phương chậm giải quyết. “Khi chúng tôi gửi đơn, người của công ty thách thức rằng muốn kiện đâu thì kiện chứ đây là đất của bí thư huyện. Chủ tịch xã là em vợ của bí thư huyện nên chẳng ai giải quyết đâu! Chúng tôi không tin có việc này, tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn” - ông Phan Minh Thu (người có nhà kề xưởng hạt điều) nói.

Xưởng chế biến hạt điều Long Việt xây dựng không phép, lấn chiếm đất công, gây ô nhiễm ở xã An Chấn (huyện Tuy An, Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Cho thuê, chứng thực trái luật

Nhận được đơn phản ánh của người dân, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động xưởng cắt tách hạt điều của Công ty Long Việt.

Sau khi kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cho biết khu đất này là của vợ chồng ông Lê Hoàng Sang. Cuối năm 2014, vợ ông Sang cho Công ty Long Việt thuê đất làm xưởng chế biến hạt điều. Hợp đồng được UBND xã An Chấn chứng thực. Sau đó, Công ty Long Việt xây dựng nhà xưởng không phép, trong đó tự chuyển mục đích sử dụng trái phép 764 m2 đất nông nghiệp, lấn chiếm trái phép 223 m2 đất hành lang giao thông, chiếm trái phép 154 m2 đất nông nghiệp do UBND xã An Chấn quản lý…

Cũng theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên, việc cho thuê khu đất trên làm nhà xưởng là trái với quy định của pháp luật do khu đất này được quy hoạch là khu dân cư, không quy hoạch sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Hơn nữa thời hạn sử dụng 464 m2 đất nông nghiệp của vợ chồng ông Sang chỉ đến năm 2015 nhưng đã cho thuê đến năm 2020. Cạnh đó, UBND xã An Chấn chứng thực vào hợp đồng thuê đất trên là trái với quy định pháp luật.

Kiểm điểm cá nhân, tập thể

Từ các sai phạm trên, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty Long Việt ngừng ngay mọi hoạt động từ ngày 28-4, đồng thời dời nhà xưởng đến nơi khác. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện.

Tiếp đó, ngày 28-5, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu tương tự. Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với việc xây dựng không phép của Công ty Long Việt; tổ chức giám sát việc thực hiện của Công ty Long Việt; nếu công ty này không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An chỉ đạo UBND xã An Chấn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường…

Tiếp đó, ngày 5-6, UBND huyện Tuy An có văn bản yêu cầu Công ty Long Việt ngừng ngay mọi hoạt động sản xuất, tháo dỡ ngay nhà xưởng; nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, đến nay theo người dân, xưởng chế biến hạt điều này vẫn hoạt động, Công ty Long Việt vẫn chưa thực hiện các quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Huyện cũng có sơ sót

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM vì sao địa phương chưa có biện pháp để buộc ngừng hoạt động xưởng chế biến hạt điều, ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết chủ tịch xã An Chấn báo cáo là Công ty Long Việt xin tiếp tục bóc hết số vỏ lụa hạt điều rồi sẽ ngừng. Địa phương đang tạo điều kiện cho công ty xử lý hết đợt hàng này sau đó sẽ buộc ngưng hoạt động, di dời xưởng.

Cũng theo ông Ngoạn, liên quan đến các sai phạm, địa phương thấy rằng trách nhiệm chủ yếu thuộc về UBND xã An Chấn. UBND huyện Tuy An đã yêu cầu UBND xã An Chấn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời kiểm tra, rà soát các vi phạm của Công ty Long Việt để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền…

Trả lời câu hỏi “Vì sao biết Công ty Long Việt thuê đất, xây dựng, sản xuất trái phép nhưng UBND huyện vẫn xác nhận vào bản cam kết môi trường để công ty này hoạt động?”, ông Ngoạn nói: “Lúc đầu nghĩ xác nhận để họ làm giấy phép xây dựng chứ đâu biết họ xây dựng không phép…”.