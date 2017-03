Vợ chồng chủ trại tôm bạo hành trẻ em chỉ bi phạt cao nhất 12 năm tù?

Tại sao lại có những người hành xử với trẻ em dã man rồi dùng tiền ép mẹ em Hào bãi nại để hòng nhẹ tội? Rất mong pháp luật xử thật nghiêm hòng răn đe.

ĐỖ QUYÊN (kieuquyen...@yahoo.com)

Không thể tin nỗi ở nước mình lại có chuyện tra tấn, hành hạ dã man như vậy. Thật đáng buồn làm sao. Đề nghị xử kẻ gây án thật nặng.

NHAN TRAN (toilaive...sg@yahoo.com)

Hành vi của Giang và Thơm đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hành hạ người khác là hoàn toàn chính xác. Họ đáng phải chịu chế tài bởi pháp luật hình sự. Sự trừng trị đích đáng của pháp luật chính là bài học cảnh tỉnh đối với hai bị can. Trên phương diện đạo đức xã hội, hành động của hai bị can đã vi phạm những giá trị đạo đức. Cần phải lên án mạnh mẽ để cảnh tỉnh cho những hành vi có tính chất tương tự.

MAI TRUNG HIẾU (khianhthaybuon...@gmail.com)

Theo em pháp luật nên xử lý những hành vi này một cách thích đáng.

HUY (Hailua...@gmail.com)

Không hiểu sao lại có người độc ác đến vậy. Người dưng nước lã cũng không đối xử với nhau như vậy huống chi là bà coin. Tôi mong cơ quan chức năng hãy làm rõ mọi việc và xử lý thật nghiêm khắc hành vi vô nhân tính này.

LINH (pretty_girl...@yahoo.com.vn)

Trên đời này sao lại sinh ra người cậu, người mợ độc ác đến như vậy? Hành hạ cháu của mình không bằng con vật. Pháp luật cần nghiêm trị những kẻ coi thường sức khỏe của con người như thế này.

BINH (tranquangbinh...@yahoo.com.vn)

Khủng khiếp quá, mới nghĩ tới đã rùng mình. Hãy xử họ với mức án cao nhất có thể.

DUNG H.P. (daotiendung...@yahoo.com)

Thật tàn ác, kinh khủng quá. Chắc chắn pháp luật sẽ trừng trị thích đáng hai kẻ này. Thật tội nghiệp cháu bé quá. Người mẹ của cháu bé đã không làm hết trách nhiệm của mình trong chăm sóc, nuôi dạy con. Đề nghị các cơ quan liên quan vào cuộc và giúp đỡ cháu bé.

NGUYỄN HỮU DĨNH (huybinh...@gmail.com)

Thật là man rợ.

THANH HA (thanhha...@yahoo.com)

Cháu bé 14 tuổi đầu phải đi làm thuê để trả nợ cho mẹ. Đây là hoàn cảnh đáng buồn, đáng thương. Một người cậu, một người mợ quá tàn nhẫn, độc ác, không có tính người. Đây là hành động dã man, hành hạ người khác như thời Trung cổ. Không thể có lời nào đối với hai con người này. Phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với loại người vô nhân tính này. Cho họ ở thật lâu trong trại giam để họ có thời gian suy ngẫm lại lương tâm của mình.

LE LONG (lelong...@yahoo.com)

Tôi nghĩ phải xử hai kẻ ác này mức tử hình.

KHÁNH LINH (Mila...@yahoo.com)

Thật sự là hãi hùng. Họ cũng là con người mà lại đối xử với một đứa con nít như thế này ư? Dù luật pháp có xử nặng đến đâu chăng nữa thì cũng không xứng với hành vi này. Tôi thực sự bàng hoàng và không thể tin được. Tôi sẽ đến tận nơi để chia sẻ nỗi đau này với Hào Anh.

NGOC THANH (vothingocthanh...@yahoo.com.vn)

Đáng tiếc, trên đời này sao vẫn còn lắm kẻ ác độc ghê gớm. Chuyện này cơ quan có thẩm quyền nên xử lý cho thẳng tay để răn đe.

CAM VAN (camvan...@yahoo.com)

Thật là độc ác. Đó không phải là hành vi để con người đối xử với con người nữa. Còn dã man hơn cả những hình thức tra tấn trong chiến tranh. Pháp luật phải trừng trị thật nặng để nêu gương.

HC (Dandelion...@yahoo.com)