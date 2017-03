Vợ chồng nghèo chống chọi với bệnh tật

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Bé Lý ở ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang đối mặt với bệnh tật và nghèo khó.

Ngày 27-12, khi chúng tôi đến, bà Lý vẫn nằm thở dốc do nhiều căn bệnh hành hạ. Tháng trước, các bác sĩ ở BV tỉnh Cà Mau khuyên bà nên phẫu thuật thận và u xơ. Các bác sĩ ước tính sau khi trừ phần BHYT chi trả, bà cần chuẩn bị khoảng 30 triệu đồng. Không tiền, bà Lý đành nằm nhà uống thuốc nam cầu may. Ông Hùng, chồng bà, mắc bệnh phổi từ nhiều năm nay nên không thể lao động nặng. Cả nhà hiện sống nhờ vào thu nhập từ nghề may của người con gái lớn và thường xuyên vay mượn thêm để cầm cự qua ngày.

Căn nhà dột nát của bà Lý. Ảnh: TRẦN VŨ

Trong lúc này, con trai lớn của ông bà đang học năm cuối Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình và năm nhất ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Em đi học nhờ số tiền vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đứa con kế đang học năm hai ĐH An ninh. Tuy nhiên, con trai út của ông bà đã phải nghỉ học từ năm lớp 8.

Ông Võ Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, cho biết: “Xã đã dùng tất cả các chính sách xã hội để giúp đỡ gia đình ông Hùng. Chúng tôi đang xét cấp nhà tình thương cho ông nhưng ngặt nỗi ông không có đất nền để cất nhà. Hiện chúng tôi đang tìm quỹ đất nào đó để cho ông mượn cất nhà. Cái khó nhất bây giờ là tiền để trị bệnh cho ông bà. Điều đó vượt quá khả năng của xã”.

