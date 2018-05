Vô cớ bị công an ‘mời’ làm việc

Theo những nhân viên bảo vệ tại khu vực chợ Dòng Sỏi (xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương), vào sáng 29-4, trong lúc họ đang ở khu chợ thì khoảng năm người là cảnh sát cơ động và công an xã An Tây cùng xuất hiện tại khu vực kho chứa vật liệu xây dựng.



Thấy vậy, bảo vệ Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi) hỏi lý do đến khu vực này thì lực lượng công an nói trên yêu cầu ông ra ngoài với lý do đang làm việc.

Lúc này ông Hải đi qua Ban quản lý chợ Dòng Sỏi thông báo cho chủ chợ thì bị lực lượng trên đến yêu cầu ông về trụ sở công an. Ông Hải cùng một số nhân viên tại đây hỏi lý do thì không được trả lời. Công an sau đó khống chế, đẩy ông Hải lên ô tô và đưa về trụ sở công an.

Bức xúc trước việc này, một số người trong khu vực chợ đã đến trụ sở Công an xã An Tây để hỏi lý do giữ người nhưng không được giải quyết.



Lực lượng công an áp giải bảo vệ Hải về trụ sở. (Ảnh cắt từ clip)



Ông Hải ra về sau khi bị giữ nhiều tiếng đồng hồ ở trụ sở công an. Ảnh: VŨ HỘI

Bà Phan Ngọc Thu (46 tuổi, chủ chợ và là người thuê ông Hải làm bảo vệ) cho biết sau khi nhận được thông tin, bà đã liên hệ với lãnh đạo xã An Tây để hỏi lý do nhưng không được trả lời. “Kho hàng chúng tôi giá trị cả tỉ đồng, tại sao lực lượng công an lại tự ý đi vào mà không thông báo, cũng như không có bất cứ giấy tờ để kiểm tra khu vực này? Khi bảo vệ hỏi lý do thì bị khống chế, ép đưa về trụ sở công an?” - bà Thu bức xúc.

Đến chiều tối 29-4, ông Hải mới được công an cho ra về. Ông cho biết bản thân không hiểu lý do gì mà công an đưa về trụ sở rồi lập biên bản nói là chống người thi hành công vụ. “Tôi không hề phản kháng, tôi là bảo vệ và chỉ yêu cầu các anh vào chợ tư nhân phải thông báo cho chủ chợ hoặc có giấy tờ quyết định kiểm tra. Vậy tại sao bắt giữ tôi? Anh công an lập biên bản yêu cầu tôi ký vào tờ giấy nói tôi có chống đối nhưng tôi không đồng ý rồi sau đó cho ra về” - ông Hải kể nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Công an thị xã Bến Cát, cho biết: Theo báo cáo của Công an xã An Tây, khi nhận được thông tin về việc trong chợ An Tây có việc lén lút xây dựng trái phép một số hạng mục nên công an xã kết hợp cùng lực lượng địa phương đến để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, lúc này bảo vệ Hải lại ngăn cản không cho vào, khóa cửa lại không hợp tác, tạo điều kiện cho những người xây dựng bên trong kịp tẩu tán.

“Lúc này lực lượng địa phương bực mình nên yêu cầu ông bảo vệ về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, ông Hải không nghe nên anh em chức năng đã ép áp giải lên xe (không còng tay) đưa về trụ sở” - Thượng tá Hùng nói thêm.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi tại sao không mời chủ chợ An Tây về làm việc để làm rõ có hay không việc xây dựng trái phép mà lại áp giải bảo vệ Hải về trụ sở công an, Thượng tá Hùng giải thích cho rằng: “Lúc đó bà chủ chợ không có mặt nên anh em đưa bảo vệ về làm rõ việc nhóm người xây dựng bên trong chợ là ai nhưng không làm rõ được nên cho ông Hải về. Công an không hề có biên bản về việc nhân viên bảo vệ này chống người thi hành công vụ”.

Được biết, bà Thu đã gửi đơn tố cáo đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc Công an xã An Tây tự ý vào chợ của gia đình bà rồi bắt giữ bảo vệ trái pháp luật.