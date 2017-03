Vô cớ còng tay dân

Ông Lâm Quang Việt (2/10B Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long) phản ánh ông đã vô cớ bị công an phường còng tay, áp giải trước sự chứng kiến của nhiều người dân trong khu vực.

Ông Việt kể: Tối 19-11, do con trai của ông và con của người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hăm dọa đánh nhau nên ông đã đến nhà người hàng xóm đề nghị hai gia đình hợp tác để không có sự cố đáng tiếc. Lúc đó có chút rượu trong người, ông Việt đã nói lớn tiếng: “Nếu con anh còn hăm đánh con tôi, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm”. Sau đó đôi bên lời qua tiếng lại, hai đứa trẻ gây ồn ào. Người hàng xóm đã gọi điện thoại yêu cầu công an phường đến xử lý.

Bấy giờ, ông Việt bỏ đi. Vợ ông Việt cùng người hàng xóm đã đến công an phường làm việc. Hai bên hòa giải xong và chuẩn bị ra về thì ông Việt đến trước trụ sở công an càu nhàu: “Chuyện nhỏ nhặt, hàng xóm cùng giải quyết, cần gì nhờ đến công an phiền phức…”. Nói xong ông Việt leo lên xe về nhà. Tưởng vậy là kết thúc nhưng hai công an phường và bốn dân phòng đã đến nhà mời ông Việt đến phường làm việc. Ông Việt hỏi: “Các anh mời tôi về tội gì, giấy mời đâu?”. Lập tức, Thượng sĩ Huỳnh Huy Hải, Công an phường 8, móc còng ra dọa sẽ còng ông Việt. Ông Việt bèn đưa tay lên: “Các anh cứ còng!”. Liền sau đó, Thượng sĩ Hải bập còng vào hai tay của ông Việt, lôi ông lên xe Honda chở về phường. Đến ngã tư cạnh Bến xe Vĩnh Long, thấy có đông người chứng kiến, ông Việt lao xuống xe, lăn lộn trên lề cỏ. Trước tình huống này, Thượng sĩ Hải cùng một công an khác và dân phòng túm cổ áo, xốc nách, khiêng hai chân ông Việt… gọi xe taxi chở về phường. Đến khi bị người thân của ông Việt phản ứng gay gắt, công an phường mới chịu mở còng.

Tại công an phường, ông Việt phải ngồi trong phòng đến 1 giờ 30 sáng và chỉ được cho về nhà khi có cam kết của vợ ông.

Như vậy, trong vụ này, công an phường không hề có một biên bản vi phạm thể hiện ông Việt có hành vi gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ dẫn đến việc họ phải sử dụng công cụ hỗ trợ là cái còng.

Làm việc với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Len, Phó Công an phường 8, không thừa nhận cấp dưới đã làm sai. Theo ông Len, cớ sự xảy ra do ông Việt có uống rượu và còn thách công an còng tay.

Tuy nhiên, theo ông Trương Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường 8, Thượng sĩ Hải đã “sai hoàn toàn”. Ông Trí phân tích: Người dân khẳng định ông Việt là một tài xế chí thú làm ăn. Bản thân ông Việt chưa lần nào bị khóm, khu phố… phát hiện có hành vi nhậu say gây rối hoặc làm mất lòng ai ở địa phương. Công an phường có sơ suất về mặt nghiệp vụ, chuyện nhỏ xé ra to, dẫn đến khiếu nại. Ông Trí đề nghị Công an phường 8 xếp lại hồ sơ về ông Việt, riêng Thượng sĩ Hải phải nhận khuyết điểm. Tới đây, UBND phường sẽ tổ chức cho lãnh đạo công an phường và Thượng sĩ Hải xin lỗi ông Việt.

TÂM PHÚC