Vợ nói “khùng”, cha nói tỉnh

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hữu Hiền (Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) cho biết: Bốn năm trước, con trai ông bị tai biến phải nằm điều trị tại bệnh viện trong một thời gian dài. Đến giữa năm 2011, thấy bệnh tình con ông đã ổn nên người con dâu đưa chồng về nhà riêng tại xã Tân Lập (huyện Mộc Hóa) để tiếp tục chữa trị. Từ đó ông nhiều lần liên hệ thăm con nhưng đều bị người con dâu ngăn cản. Một lần được gặp con, ông phát khóc vì thấy người ngợm con ghẻ chóc mọc đầy.

Ông cho biết người con dâu không chăm sóc chồng cẩn thận nên mới gây nên nỗi (việc này người con dâu cũng thừa nhận là gia đình đang khó khăn, việc chăm sóc cũng có phần hạn chế...). Ông đòi đưa con trai về nhà thì người con dâu bảo con ông có biểu hiện tâm thần, hay đòi tự tử, cần phải giữ lại để đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Tiếp đó, người con dâu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của con trai ông (giấy CMND, thẻ BHYT, sổ hộ khẩu, giấy tờ liên quan đến tài sản khác…). Nhiều lần con ông viết ra giấy (di chứng của tai biến khiến con ông bị điếc, nói chuyện khó khăn) khẳng định mình không bị điên và mong muốn lấy lại các giấy tờ để thuận tiện cho việc đi chữa bệnh nhưng đều không được vợ đáp ứng.





Ông Hiền (bên trái) mong chính quyền địa phương quan tâm theo dõi, bảo vệ để tránh cho con ông bị bạc đãi. Ảnh: THÁI HIẾU

Cuối năm 2013, một người quen lén đưa con ông về nhà chăm sóc thì bị con dâu kêu người đến gây áp lực bắt đưa về. Ông giữ lại thì người con dâu lên công an phường báo rằng ông giữ người trái phép. Sau khi xem xét, phía công an đã hỗ trợ ông để người con ở lại vì con ông không bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, ông khổ sở vì bị con dâu làm phiền cũng như không thể lấy lại giấy tờ để đưa con đi chữa tai biến do người con dâu đã giữ hết. Ông nhiều lần nhờ cơ quan chức năng giải quyết nhưng chưa được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Trưởng khu phố 3, phường 1, TP Tân An) cho biết: “Lúc trước con dâu ông Hiền có đến báo ông Hiền giữ người trái pháp luật nên công an phường cùng với khu phố có đến làm việc. Chúng tôi kiểm tra thì thấy con ông Hiền rất tỉnh táo. Chỉ vì người này bị điếc nên chúng tôi phải ghi ra giấy để hỏi ông muốn ở đâu và ông trả lời rõ ràng rằng chỉ muốn ở với cha mình. Mặt khác, sau khi chữa bệnh về, con ông Hiền cũng không hề có biểu hiện quấy rối hay to tiếng làm ảnh hưởng đến hàng xóm…”.

THÁI HIẾU