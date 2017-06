Vô tình đè chết con, có bị xử tù?

Ngày 21-6 vừa qua, bé gái tên D.T.H.K (gần 2 tháng tuổi, tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định, bé đã tử vong trên đường tới bệnh viện.



Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Lời khai từ phía gia đình cho thấy bé được mẹ đặt nằm ngủ cạnh người cha đang say xỉn rồi đóng cửa đi chợ. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng trong lúc ngủ say, người cha vô tình đè trúng con mình nhưng không hay biết khiến bé bị ngạt.

Vụ việc trên khiến dư luận hết sức đau lòng trước cái chết thương tâm của bé gái. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng nếu kết luận điều tra cuối cùng khẳng định người cha vô tình đè chết con mình, anh ta có bị xử lý theo quy định pháp luật hay không?



Người nhà bé gái D.T.H.K đau đớn trước cái chết của con em mình.

Trả lời vấn đề này, LS Trần Tuấn Anh (Đoàn LS Hà Nội), cho rằng nếu đúng như nhận định của cảnh sát, người cha vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Cụ thể, hành vi nêu trên của người đàn ông đã có dấu hiệu của tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 98 BLHS. Theo đó, người phạm tội có thể đối mặt với hình phạt từ sáu tháng đến năm năm trong trường hợp làm chết một người. Nếu làm chết từ hai người trở lên thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến mười năm tù.

Theo LS Tuấn Anh, mặc dù là lỗi vô ý nhưng hậu quả của hành vi là rất nghiêm trọng, do đó pháp luật buộc người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với tội vô ý làm chết người, bị hại có thể là bất kỳ ai, kể cả là con ruột của người phạm tội.

Đây là vụ việc hết sức đau lòng, không ai mong muốn xảy ra. Bé gái bị chết, chắc chắn người cha cũng sẽ rất đau khổ. Tuy nhiên, pháp luật đã quy định rõ thì phải nghiêm túc thực hiện.

Từ tình huống này, các bậc cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi có con nhỏ, trẻ sơ sinh. Trẻ phải được đặt tại các vị trí an toàn, có người lớn trực tiếp trông nom và luôn để mắt trông chừng. để ý.