Vòi hút cát cuốn chết một công nhân dưới dòng sông Lam

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 10/6/2011 trên dòng Sông Lam, thuộc địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là anh Trần Văn Diệu (SN 1977) quê ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Các tàu thuyền đang khai thác cát trên sông Lam (ảnh: Nguyên Bình Sơn)

Khi anh Trần Văn Diệu và 6 người khác trên tàu đang khai thác cát trên dòng sông Lam thì phát hiện tàu bị mắc kẹt bởi vòi hút cát. Sợ tàu gặp vấn đề nên anh Trần Văn Diệu đã vội vã nhảy xuống dòng nước để sửa chữa vòi rồng khỏi mắc kẹt vào đáy tàu. Tuy nhiên, lúc anh Trần Văn Diệu nhảy xuống đã bị vòi hút cát cuốn vào dòng nước xoáy cho đến chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do khi xuống để sửa chữa vòi hút cát đã không tắt máy, mà vẫn để vòi hút cát hoạt động nên do vòi hút cát có công suất lớn đã tạo ra dòng nước xoáy mạnh khiến sức của nạn nhân không trụ nổi nên bị cuốn chết. Cũng cần nói thêm là do trong lúc nhảy xuống dòng nước nạn nhân đã không mang theo bất kỳ bảo hộ lao động nào.

Đến chiều ngày 10/6, thi thể của anh Trần Văn Diệu đã được gia đình đưa về quê an táng. Được biết chủ tàu hút cát này là một người quê ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Nguyên Bình Sơn (Lao Động)