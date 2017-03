Vụ 4 đứa trẻ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai: Báo chí đã quá vội vàng

Sáng 11-1, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra vụ bốn em bé trốn khỏi nhà mở Đồng Nai. Đại diện Tỉnh đoàn Đồng Nai dẫn kết quả điều tra của Công an TP Biên Hòa khẳng định không có chuyện bốn cháu bé bị bạo hành nên mới bỏ trốn. Các cháu bị thương tích là do bị té ngã trong quá trình chạy trốn. Tỉnh đoàn thừa nhận nguyên nhân trẻ bỏ trốn là do phương pháp quản lý trẻ chưa hợp lý, người quản lý có thái độ nghiêm khắc khi trẻ không nghe lời, nghịch ngợm.

Đại diện cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đã công bố những bức ảnh thực nghiệm cho thấy khi đã được tách riêng thì các cháu vẫn chỉ rất khớp vị trí bị té ngã. Đặc biệt, tấm ảnh thực nghiệm cháu Khoa (sáu tuổi) không thể leo qua cổng nhà mở bằng một tay đã khiến nhiều nhà báo vỡ ra: “Ngay cả người lớn còn không leo qua được, nói gì trẻ con”. Thế mà trước đó nhiều báo đã khẳng định cháu Khoa bị gãy tay từ lúc còn ở nhà mở và cháu đã leo rào chỉ bằng một tay…

Với một tay còn lại, cháu Diệp Tuấn Khoa (sáu tuổi) không thể nào leo qua cổng. (Ảnh do CQĐT cung cấp)

Có mặt tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thanh Lan, Phó Chủ nhiệm nhà mở, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy các cháu và là người từng bị nhiều báo “kết tội” - đã bật khóc khi được mời phát biểu. Bà Lan nói: “Tôi không biết nói gì, tôi quá sốc, mong báo chí đừng quá vội vàng!”.

Bà Lan và Tỉnh đoàn Đồng Nai không yêu cầu những báo trước đây đăng thông tin sai sự thật phải cải chính. Tuy nhiên, theo ông Đặng Mạnh Trung, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, dựa trên kết quả điều tra, các báo cần có cách nhìn nhận thỏa đáng, bởi nó liên quan đến danh dự, uy tín của không chỉ bà Lan mà còn cả tập thể Tỉnh đoàn.

Ông Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, cho biết ngoài những thông tin sai sự thật như “tội ác thời trung cổ”, “địa ngục trần gian”, một số báo mạng còn đăng tải cả những comment chửi rủa, kết tội vô cớ của bạn đọc. “Tôi nghĩ các báo nên cân nhắc kỹ những comment này trước khi đăng tải vì bạn đọc thường bị cuốn theo tâm lý và cảm xúc đám đông nên phát biểu không đảm bảo chính xác” - ông Thống nói.

T.BÌNH